עמוס מכלוף חתם בבית"ר נורדיה ירושלים

בית"ר נורדיה ירושלים, הקבוצה שהועברה לאחרונה לניהולו של דובי גולדברג ושותפיו, חיזקה את שורותיה. במועדון צירפו את עמוס מכלוף, בן 23, שהיה שחקן מכבי עירוני אשדוד בשנתיים האחרונות ומשחק בעמדות הקשר האחורי והבלם. מדובר בחיזוק משמעותי לקבוצה, שמתבססת העונה על רוב צעיר, לקראת המפגש מול שמשון תל אביב במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום.

עמוס אינו עוד שחקן רגיל. הוא נושא עמו זיכרון קשה שלא ישכח לעולם. אחיו הגדול, תומר, בדרכו לקבוצת רכיבת אופניים באזור קיבוץ מפלסים, נרצח ב-07/10/2023, באזור שבו נהג לרכוב עם חבריו לקבוצה. הבשורה המרה על הירצחו הגיעה למשפחה רק שלושה ימים לאחר האירוע.

למרות הסיטואציה הקשה, עמוס ממשיך לשחק כדורגל ולא שוכח את אחיו שהיה לו יותר מסתם אח, אלא חבר נפש. בשנתיים האחרונות שיחק במכבי עירוני אשדוד, בה רשם 37 הופעות. עמוס גדל במחלקת הנוער של הפועל אשקלון (ושיחק גם בקבוצה הבוגרת בליגה א' דרום) ובעברו שיחק גם במכבי בני אילת בתקופתה בליגה א' דרום.