יום רביעי, 03.09.2025 שעה 14:58
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

עמוס מכלוף חתם בבית"ר נורדיה ירושלים

הקשר האחורי, שיכול לשמש גם כבלם, חתם בקבוצה של זוהר קמינצקי, רגע לפני המפגש עם שמשון תל אביב. היה לשחקן מכבי עירוני אשדוד בשנתיים האחרונות

|
עמוס מכלוף (יונתן גינזבורג)
עמוס מכלוף (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים, הקבוצה שהועברה לאחרונה לניהולו של דובי גולדברג ושותפיו, חיזקה את שורותיה. במועדון צירפו את עמוס מכלוף, בן 23, שהיה שחקן מכבי עירוני אשדוד בשנתיים האחרונות ומשחק בעמדות הקשר האחורי והבלם. מדובר בחיזוק משמעותי לקבוצה, שמתבססת העונה על רוב צעיר, לקראת המפגש מול שמשון תל אביב במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום.

עמוס אינו עוד שחקן רגיל. הוא נושא עמו זיכרון קשה שלא ישכח לעולם. אחיו הגדול, תומר, בדרכו לקבוצת רכיבת אופניים באזור קיבוץ מפלסים, נרצח ב-07/10/2023, באזור שבו נהג לרכוב עם חבריו לקבוצה. הבשורה המרה על הירצחו הגיעה למשפחה רק שלושה ימים לאחר האירוע.

למרות הסיטואציה הקשה, עמוס ממשיך לשחק כדורגל ולא שוכח את אחיו שהיה לו יותר מסתם אח, אלא חבר נפש. בשנתיים האחרונות שיחק במכבי עירוני אשדוד, בה רשם 37 הופעות. עמוס גדל במחלקת הנוער של הפועל אשקלון (ושיחק גם בקבוצה הבוגרת בליגה א' דרום) ובעברו שיחק גם במכבי בני אילת בתקופתה בליגה א' דרום.

עמוס מכלוף (יונתן גינזבורג)עמוס מכלוף (יונתן גינזבורג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */