"24 השעות הכי משוגעות שהיו לי, אבל אני שמח"

24 שעות דרמטיות במיוחד עברו על מנור סולומון. רגע לפני סיום החלון, העסקה בין טוטנהאם לקריסטל פאלאס, אליה כבר היה בדרך כוכב נבחרת ישראל, נפלה, ובמקומה, מנור חתם בוויאריאל מצמרת הליגה הספרדית, בהשאלה לעונה אחת ללא אופציית רכישה. אגב, השחקן ילבש בצוללת הצהובה את החולצה עם המספר 6.

רגע לפני צמד המשחקים במוקדמות המונדיאל מול מולדובה בשישי ואיטליה בשני, סולומון דיבר על הדרמה ברגעים האחרונים של החלון, שהובילה אותו לספרד בניגוד לציפיות.

“24 השעות הכי משוגעות שהיו לי? מבחינת כדורגל כן” אמר סולומון. “היו 24 שעות אחרות באוקראינה כשיצאתי, אבל אלה הכי משוגעות. טסתי, יצאתי מלונדון בסביבות שש בבוקר בידיעה שאני נשאר בטוטנהאם וכשנחתתי התחיל בלאגן עד חצות”.

מנור המשיך: “בסיטואציות רגילות אתה יותר חושב, יותר מנתח, אבל בסיטואציות כמו שהיה אתמול אין לך זמן, צריך לקחת החלטות מהירות. אני אמרתי שהמטרה שלי היא להישאר באנגליה והייתי אמור להישאר שם, וברגע שהבנתי שאני לא אשאר בטוטנהאם הייתי מאוד קרוב לקריסטל פאלאס, ואמרתי לעצמי שאם אני יוצא מאנגליה אז זה לקבוצה מאוד חזקה כמו ויאריאל, קבוצה שמשחקת בליגת האלופות, שמתאימה לי, אז אני בסופו של דבר מאוד מאוד שמח”.

על הסוויץ’ שהוא צריך לעשות לקראת צמד משחקי הנבחרת במוקדמות היורו: “אני יודע לעשות את הסוויץ’ לקראת הנבחרת וכבר מחכה למשחק”.