יום חמישי, 11.12.2025 שעה 00:49
ספורט אחר  >> אופניים

המחאה נגד ישראל בוואלטה אספניה עולה שלב

ההפגנות הפרו פלסטיניות נמשכו בשלב העשירי של הגרנד טור הספרדי, והן צפויות להתגבר בבילבאו. ריקילטו מישראל פרמייר טק עלה למקום העשירי בדירוג

מפגינים מוחאים נגד ישראל
מפגינים מוחאים נגד ישראל (פרטי)

הוואלטה אספניה, אחד משלושת הגרנד טורים בעולם האופניים, מתקיים בימים אלו. לצערנו, גם באירוע ספורט בסדר הגודל הזה ממשיכים פעילים פרו פלסטינים להראות את נוכחותם.

הפעם, אלפי דגלי פלסטין, מאות כפיות ושלטי נאצה נגד ישראל על פני 175 ק"מ, כאשר המחאה הפלסטינית המכוונת נגד קבוצת ישראל פרמייר טק מתקרבת לשיאה.

מחר בבילבאו, בירת חבל הבאסקים, צפויה הקבוצה להתמודד עם עליית מדרגה משמעותית נוספת. מאות שוטרים חמושים של משטרת ספרד שנפרשו היום על המסלול בשלב העשירי של הטור, צפויים מחר לעמוד במשימה קשוחה עוד יותר לקראת מה שנראה כמוקד המחאה הגדול ביותר.

שלט מחאה נגד ישראל

היום (שלישי) התנהל השלב בן 175 הק"מ בהוואנה, החבל הגובל בבאסקים, והנוכחות הפרו פלסטינית, מאורגנת ומתוזמנת יותר מתמיד, נראתה אפילו בכפרים הקטנים ביותר. המשטרה הידקה את השמירה והצמידה אתמול לכל קבוצה משמעותית של מוחים.

הקבוצה הישראלית ממשיכה להתחרות במרוץ השלישי בחשיבותו בעולם, תוך התמקדות במטרותיה הספורטיביות ובמאמץ גדול של רוכביה לנסות להתעלם מהאווירה מסביב. המטפס האמריקני של הקבוצה, מתיאו ריקיטלו, הציג יכולת פנטסטית בעליית הסיום, סיים במקום ה-12 ועלה לראשונה למקום העשירי בדירוג הכללי.

אירוע מכוער נוסף התרחש 76 ק"מ לסיום המרוץ, כאשר פרצו פעילים פלסטינים עם דגלים לתוך המסלול, בעוד השוטרים רודפים אחריהם ומנסים להדוף אותם מהמסלול. במהלך המרדף פרצו פעילים נוספים ובמהומה שנוצרה, אחד הרוכבים בפלוטון, דבוקת הרוכבים, מהקבוצה הצרפתית אינטרמארשה, נפל מאופניו.

