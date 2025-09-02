"מדברים יותר על מה אני עושה מחוץ למגרש"

כוכבה הצעיר של ברצלונה, לאמין ימאל בן ה-18, ממשיך לשאוף הכי גבוה. בראיון ל־TVE התייחס הכישרון של הבלאוגרנה למטרותיו האישיות והקבוצתיות, לדברים שאמר המאמן האנזי פליק אחרי התיקו מול ראיו וייקאנו וגם לביקורות שספג בחודשים האחרונים.

על החלומות הגדולים: "לזכות בליגת האלופות עם ברצלונה יהיה מדהים. כדור הזהב? זה גביע שכולם רוצים, ומי שאומר שלא – לא אומר את האמת. להיות מועמד כבר בגיל 18 זו זכות גדולה. אני מקווה שזה יקרה."

פליק והדרישה לאינטנסיביות: "אני לא חושב שזה קשור לאגו, אלא לאינטנסיביות. התחלנו את המשחק ברמה נמוכה יותר ממה שסיימנו, עשינו טעויות. זו קבוצה צעירה, עוד לא זכינו בארבע אליפויות ברצף... אנחנו רוצים יותר, אבל צריך סבלנות".

על פרמין לופס שקושר בחלון ההעברות למעבר לצ’לסי: "אנחנו קבוצה צעירה ומאוחדת. אף אחד לא רוצה לעזוב, הוא רצה להישאר והוא היה מאושר כאן".

על הביקורות בנוגע לחגיגות יום ההולדת שלו שעורר סערה גדולה: "לא הרגשתי לחץ מללבוש את החולצה מספר 10. בזמן האחרון דיברו יותר על מה שאני עושה מחוץ למגרש, אבל זה בגלל מה שאני עושה עליו. אם הייתי עוד ילד ממטארו, אף אחד לא היה מדבר על מסיבת יום ההולדת שלי".

על נבחרת ספרד: "לא ציפיתי להיות מוזמן בגיל כזה צעיר. פתאום הייתי עם שחקנים שראיתי ביורו 2021. התקשרתי לאמא ואמרתי לה, 'כבשתי, כבשתי'. החלום שלנו הוא לזכות בגביע העולם".