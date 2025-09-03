"תחתימו גם את נכדו של מוסוליני, ערכים מקרטון"

ויאריאל ניצבת בעין הסערה לאחר שהחתימה ברגע האחרון את מנור סולומון, כוכב נבחרת ישראל, מהלך שעורר תגובות חריפות מצד חלק מהאוהדים. העסקה, שנחתמה ביום האחרון של חלון ההעברות, הושלמה בהשאלתו מטוטנהאם לאחר שסולומון סייע בעונה שעברה ללידס לעלות לפרמייר ליג. כבר באנגליה ספג השחקן ביקורת בעקבות פרסומים שלו ברשתות החברתיות בהם הביע תמיכה בישראל במלחמה מול חמאס, וכעת גם בספרד ממשיכים קולות מחאה על צירופו.

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע. אוהדים רבים הציפו את פוסטי ההחתמה של ויאריאל בדגלי פלסטין ובכינויי גנאי. אחד מהם כתב בציניות: "בחורף תצטרכו להחתים את הנכד של מוסוליני, הרי כבר לא יכולים לשנוא אותנו יותר ממה ששונאים עכשיו". אחר ביקר בחריפות את הנהלת המועדון: "תראו מה כולם אומרים עלינו, ויאריאל. ובצדק. ברכות על זה שהצלחתם להביא אותנו למצב הזה. זה מה שקורה כשאין ערכים או כשהם מקרטון. בטח אתם מרוצים".

כבר בעבר היה סולומון מטרה להתקפות אנטישמיות, גם באצטדיונים וגם ברשת, והביקורת על תמיכתו בישראל לא פסחה עליו. לצד זאת, יש המצביעים על כך שבתוך הסגל עצמו קיימות דעות שונות: איליאש אחומאש, למשל, נודע כתומך בפלסטין ואף סירב בעבר לעמוד בדקת דומייה לפני משחק מול מכבי חיפה בליגה האירופית.

איליאס אחומאש מול ליאור רפאלוב (רויטרס)

החתמתו של סולומון סיימה קיץ סוער במיוחד עבור ויאריאל, שהשקיעה למעלה מ־100 מיליון אירו בחיזוק הסגל וחיזקה את ההתקפה עם ג'ורג'ס מיקאוטדזה ובלם צ'לסי לשעבר רנאטו וייגה. במקביל נפרדה מהכוכבים אלכס באנה שעבר לאתלטיקו מדריד, ירמי פינו שנמכר לקריסטל פאלאס ות’יירנו בארי שעבר לאברטון.

הסערה סביב צירופו של סולומון מציבה את ויאריאל בעין ביקורת מוסרית וציבורית, בייחוד על רקע עמדותיה של ספרד שהייתה בין הראשונות באירופה להכיר בפלסטין כמדינה ואף האשימה את ישראל בפשעי מלחמה בעזה. כל אלה מבטיחים שהופעת הבכורה של סולומון בליגת האלופות מול טוטנהאם ב־16 בספטמבר לא תעמוד רק על הישגים ספורטיביים, אלא גם על מטען פוליטי כבד.