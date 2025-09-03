"שיח רגוע על כוס קפה": המפגש בין אלונסו לפליק

לא כל המאמנים בליגה הראשונה והשנייה הצליחו להגיע לוועדת המאמנים, אבל כן הייתה היענות רחבה מצד אנשי הספסל של הכדורגל הספרדי. אווירה טובה, הרמוניה והבנה נרשמו בכל הקשור לעבודה משותפת על מנת לתת מענה לדרישות לשיפור מצד צוותי האימון, שמרבים בביקורת. הסוגיה שנותרה פתוחה היא נושא פיצויי הפיטורים לאחר סיום כהונתם.

הנוכחות של האנזי פליק, צ'אבי אלונסו ודייגו סימאונה חיזקה את עמדת הקבוצה אל מול הדרישות שהוצגו על ידי ועדה שהולכת ותופסת מקום משמעותי בתוך ההתאחדות, עם יוזמות שונות הנוגעות להכשרה ולחשיפה של עבודת המאמנים. מאמן אתלטיקו מדריד היה האחרון שהגיע והראשון שעזב, אך רצה לסמן נוכחות באירוע כה חשוב עבור המאמנים שפועלים בכדורגל הספרדי.

“ארנסטו ואלוורדה, יאגובה ארסאטה, מרסלינו, קרלוס קורבראן ורבים אחרים לא פספסו את המעמד, שבו התקיים בין היתר שיח רגוע וארוך על כוס קפה בין המאמנים של ברצלונה וריאל מדריד, שייפגשו זה מול זה לראשונה בליגה ב־26 באוקטובר והיו באווירה טובה”, נכתב ב’מארקה’.

בתוך כך, מהאסיפה הכללית עלה כי מאמני הליגה השנייה ביקשו להשוות את לוח המשחקים, כך שהליגה הראשונה והשנייה ישחקו אותו מספר מחזורים.