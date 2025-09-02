כבר עזב: קיילב בון שוחרר מעירוני נס ציונה

עירוני נס ציונה הודיעה כי הפורוורד קיילב בון והמועדון הגיעו להחלטה על פרידה משותפת, עוד לפני שבון שיחק משחק אחד במדי המועדון. במועדון החליטו כי השחקן לא מתאים מקצועית ולאחר שיחות עם השחקן הוחלט לשחררו.

בון (24, 2.06) החל את הקריירה שלו בליגת המכללות במדי אוקלהומה סטייט, ואחרי 4 שנים עבר לאוניברסיטת נבאדה. בעונתו האחרונה במכללות רשם ממוצעים של 11.4 נק׳, 5.2 ריב׳ ו-1.6 חס׳ למשחק.

בעונה החולפת שיחק בון לראשונה באירופה במדי הלסינקי סיגלס הפינית ובמדיה רשם 15.8 נק׳, 7.4 ריב׳ ו-2 חס׳ למשחק, וזכה עימה באליפות פינלנד, עד שחתם בנס ציונה, אך כאמור הוא לא ישחק אצל הכתומים.

בנוסף, עירוני קריית אתא הודיעה כי השחקן זיק מאיו החלט לעזוב לארצות הברית כשבהודעה נכתב: “החליט לעזוב על דעת עצמו וללא עדכון מוקדם מול הנהלת המועדון. במבקביל, המועדון פועל במרץ למציאת מחליף ראוי שיחזק את הסגל ויהיה חלק מהקבוצה לקראת פתיחת עונת המשחקים הקרובה”.

מאיו, ששיחק עד עונת 23/4 מאוניברסיטת דרום דקוטה סטייט, זכה במדי קבוצתו כשחקן העונה בליגה האזורית , Summit League. משם עבר לשחק בעונה שעברה באוניברסיטת קנזס.

בקריית אתא זועמים על השחקן, שעזב בלי להודיע ומבלי שאושר לו. כעת יחפשו בקרית אתא מחליף למאיו. בקבוצה כבר חתומים בכל מקרה ארבעה זרים: מאליק הול, דריוס האנה, בודי יום וג'מיה ניל.