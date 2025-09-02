"דברים לא הסתדרו, נפרדים בהערכה הדדית"

לאחר פתיחת עונה פחות מוצלחת, בה הקבוצה לא הצליחה לנצח בשני מחזורי הליגה הראשונים, זעזוע ראשון בהפועל עכו, אחד מבין כמה שצפויים.

הקשר ריף מסיקה עזב את המועדון וחתם במכבי קריית גת, החלטה שהתקבלה בהבנה עם ההנהלה, כאשר בעכו ביקשו להודות למסיקה ולאחל לו בהצלחה. יש לציין, שמסיקה, אחד מהשחקנים היותר בולטים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, הוחלף כבר במחצית במשחק האחרון מול מ.ס כפר קאסם ונראה היה שהחיבור עם המאמן ירון הוכנבוים פחות עבד.

"לעיתים דברים פשוט לא מסתדרים, ולכן נפרדנו כחברים ובהערכה הדדית. הפועל עכו הוא מועדון נהדר, שמנוהל בצורה מקצועית וברמה של ליגת העל. אני מאחל לקבוצה ולמועדון הצלחה רבה בהמשך הדרך", אמר מסיקה.

בינתיים, גם הפועל רעננה, שגברה בתחילת השבוע על מכבי הרצליה מתחזקת: במועדון צירפו את הקשר גל לוי, שחתם במועדון באמצעות סוכנו זיו סולומוביץ' וישחק תחת המאמן ניר ברקוביץ'.

לוי, שיחק בעונה שעברה בהפועל כפר סבא, כשעוד קודם לכן, הוא שיחק גם בליגת העל במדי הפועל ב"ש ומכבי פ"ת. אשתקד, הוא כבש ארבעה שערים במדי הקבוצה מהשרון וסייע לה להעפיל לפלייאוף העליון. בנוסף, גיל חדד שעזב את קרית ים, חתם בהפועל עפולה.