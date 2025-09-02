הפועל חולון במו"מ מתקדם עם דרק וולטון ג'וניור

הפועל חולון ביצעה לא מעט החתמות משמעותיות, אך הסגל של דני פרנקו לא מוכן עדיין והמרדף אחרי גארד בשיאו. בינתיים, ל-ONE נודע לראשונה שמי שנמצא במגעים מתקדמים עם הסגולים הוא דרק וולטון ג’וניור, רכז אמריקאי ששיחק בעונה האחרונה בליגה האוסטרלית.

וולטון (30, 1.83) החל את דרכו במיאמי, אך מהר מאוד הגיע לליגת הפיתוח ובהמשך גם לז’לגיריס ואלבה ברלין. לאחר מכן הוא חזר לארצות הברית ול-NBA כשהגיע לקליפרס, אבל שוב מהר מאוד הגיע לג’י ליג. בנוסף, הוא שיקח גם בדרטויט, וילרבאן, ובכמה קבוצות באוסטרליה.

בעונה האחרונה הוא שיחק במדי סאות’ איסט מלברון פיניקס, ויש לציין שהוא חווה שתי פציעות ולא הרבה לשחק יותר מידי. הוא כן חזר כדי לשחק את חצי הגמר בליגה עם קבוצתו, שם היא הפסידה 2:1 בסדרה כשכל קבוצה ניצחה בבית שלה. הרכז האמריקני זכה כאמור באליפות אוסטרליה עם סידני כאשר התחנה הבאה שלו הייתה הליגה הסינית שם שיחק במדי זייג׳אנג ליונס, והוא גם נבחר ל-MVP של סדרת הגמר דאז.