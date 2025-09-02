"אלונסו נתן משמעת, עם אנצ'לוטי היינו מאחרים"

דני קרבחאל, אחד השמות הבולטים של ריאל מדריד ונבחרת ספרד, דיבר אמש (שני) בראיון מיוחד ל"אל פרטידסו דה קופה" עם חואנמה קסטניו, ושפך אור על שלל נושאים. מפציעתו הקשה, דרך התחרות עם טרנט אלכסנדר-ארנולד, ועד הסגנון החדש שמביא עמו צ'אבי אלונסו בעמדת המאמן ועוד.

"כל מאמן והשיטה שלו", אמר קרבחאל על השינוי בקווים. "צ'אבי מביא איתו יותר משמעת. אצל אנצ'לוטי היה לנו יותר חופש, הגענו קצת באיחור, והוא כעס, אבל זה היה שונה. הדור החדש אחר לגמרי”.

קרבחאל, שהתמודד עם פציעה קשה בעקבות תיקול עם ירמי פינו, התייחס גם לתחרות עם ארנולד, שהצטרף הקיץ: "זה הגיוני שהביאו את ארנולד. אני בן 32 וחוויתי פציעה קשה. אני לא אשחק פה לנצח. השנים עוברות, וצריך לרענן את הסגל”.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

המגן גם שיבח את כישרון העל של ברצלונה ונבחרת ספרד, לאמין ימאל: "הילד עושה קפיצות מדרגה משמעותיות. יש לו אחריות אדירה, גם בברצלונה וגם בנבחרת, אבל הוא עובד קשה וממשיך להבריק”.

קרבחאל גילה פרטים חדשים מאחורי הקלעים של עסקת המעבר שלא קרתה של דני סבאיוס למארסיי: "זה היה נראה שהוא עוזב, אבל צ'אבי אלונסו דיבר איתו ואמר לו שהוא בונה עליו. סבאיוס נותן לנו משהו אחר, הוא אוהב את הכדור, שומר עליו, מוסיף רוגע. המאמן יודע שהוא מיוחד”.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

המגן לא הסתיר את הרצון לראות את קשר מנצ'סטר סיטי, רודרי, במדי הבלאנקוס: "כבר אמרתי לו שאני מקווה שיחתום אצלנו. הוא שחקן נהדר”.

לסיום, הוא נשאל על אירועי השיפוט בבארסה ועל ויניסיוס: “לא הייתי שורק פנדל על למאין ימאל, וגם לא על אלכס באלדה בוולנסיה. לגבי השער של גולר, אמרו לנו שזה נבדל בגלל נגיעת יד, אין לנו מה להוסיף. ויניסיוס? הוא לא חייב לפתוח. לפעמים השחקנים שעולים מהספסל עושים את ההבדל. הוא נכנס ורשם גול ובישול, זה מה שחשוב”.