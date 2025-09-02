יום שבת, 13.09.2025 שעה 16:59
ספורט אחר  >> המשחקים הפאראלימפיים

לינור קלמן סיימה במקום ה-7 באליפות העולם

הסייפת הגיעה להישג השיא בקריירה שלה בסייף בכיסאות גלגלים, בטורניר שנערך בדרום קוריאה. מאמנה: "היא ניצחה אגדה של הענף, הכיוון הוא רק למעלה"

|
לינור קלמן ודימה פודולסקי (אלירן הרון)
לינור קלמן ודימה פודולסקי (אלירן הרון)

לינור קלמן הגיעה למקום 7 באליפות העולם המתקיימת בדרום קוריאה בסייף בכיסאות גלגלים. זהו הישג השיא בקריירה של לינור, המתאמנת בבית הלוחם ירושלים עם דימה פודולסקי.

לינור, המדורגת 13 בעולם, גברה בשמינית הגמר על ההונגריה המודרגת 12 בתוצאה 10:15, וברבע הגמר נוצחה על ידי סינית המדורגת 2 בעולם בתוצאה 15:11. בקרב הראשון בבית הניחומים, גברה קלמן על קוריאנית בתוצאה 5:15 ובקרב השני נוצחה על ידי יריבה פולנית תוצאה 15:11.

המאמן דמיטרי פודולסקי אמר לאחר התחרות: אנחנו ברכבת הרים רגשית. לפני יומיים לינור כבר הייתה מחוץ לענף הסייף, בגלל טעות בקלאסיפיקציה. בזכות התערבות של התאחדות ספורט נכים בישראל, שהגיבו במהירות ובתקיפות, אתמול נתנו לה את האישור להתחרות.

לינור קלמן (אלירן הרון)לינור קלמן (אלירן הרון)

“אני גאה מאוד על ההישג הזה. לינור התמודדה כשווה מול האלופה הפראלימפית מפאריס. ניצחה בדרך אגדה של הענף, אלופת עולם לשעבר והגיעה להישג השיא שלה. אנחנו מאמינים שמפה הכיוון הוא רק למעלה. בדרך להישג הבא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */