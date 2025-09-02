יום שלישי, 02.09.2025 שעה 11:23
62-92באיירן מינכן1
62-72איינטרכט פרנקפורט2
61-52פ.צ. קלן3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
34-52אוגסבורג7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
34-22אוניון ברלין10
36-22לייפציג11
15-42באייר לברקוזן12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

"לא קיבלתי אמון, לפטר מאמן אחרי 2 מחזורים?"

טן האח תקף את לברקוזן על ההחלטה לפטרו: "חסר תקדים, לא הייתה מערכת יחסים של אמון הדדי". הגרמנים פנו שוב לצ'אבי וגם הפעם נתקלו בסירוב מצידו

|
צ'אבי וטן האח (רויטרס)
צ'אבי וטן האח (רויטרס)

98 ימים בלבד החזיק אריק טן האח בתפקיד מאמן באייר לברקוזן לפני שפוטר. אחרי ההחלטה להיפרד ממנו, ההולנדי לא נשאר חייב, הגיב לפיטורים ו מתח טן האח ביקורת חריפה על הנהלת המועדון, שלטענתו לא העניקה לו את האמון והזמן הדרושים כדי לבנות קבוצה חדשה לאחר עזיבה מסיבית של שחקני מפתח בקיץ.

"ההחלטה של הנהלת לברקוזן לפטר אותי הייתה הפתעה מוחלטת”, אמר טן האח, “לפטר מאמן אחרי שני משחקים בליגה זה חסר תקדים. התחלתי את העבודה עם מחויבות ואנרגיה מלאה, אבל לצערי לא קיבלתי את האמון שנדרש כדי להצליח. זו לא הייתה מערכת יחסים של אמון הדדי, וחבל לי מאוד שזה נגמר כך".

המאמן ההולנדי, שפוטר ממנצ’סטר יונייטד באוקטובר האחרון, מונה במאי למחליפו של צ'אבי אלונסו, שעבר לריאל מדריד. עם זאת, פתיחה חלשה שכללה הפסד 2:1 להופנהיים ותיקו 3:3 מול ורדר ברמן (אחרי יתרון 1:3 מול יריבה בעשרה שחקנים), הייתה כנראה יותר מדי עבור הנהלת לברקוזן, במיוחד לאחר העזיבה של שחקנים מובילים כמו גרניט ג’אקה, ג’ונתן טה, ג’רמי פרימפונג, פלוריאן וירץ ואחרים. טן האח טען ש"להרכיב קבוצה חדשה הוא תהליך שדורש זמן וסבלנות - ולא קיבלתי אותם".

אריק טן האח (באייר לברקוזן)אריק טן האח (באייר לברקוזן)

על רקע הפיטורים, נחשף כי הנהלת לברקוזן פנתה שוב לצ'אבי, מאמנה לשעבר של ברצלונה. על פי הדיווח ב’מארקה’, הקטלוני כבר קיבל פנייה מוקדמת מהמועדון עוד לפני מינויו של טן האח, אך סירב אז בטענה שעדיין אינו מוכן לחזור לאימון. גם הפעם, לאחר הפנייה המחודשת בשבוע שעבר, בחר צ'אבי לדחות את ההצעה - ככל הנראה גם בשל חוסר היציבות במועדון, שפיטר מאמן אחרי שני מחזורים בלבד.

בלברקוזן עדיין מנסים להבין כיצד ממשיכים הלאה בעידן שאחרי אלונסו, שהוביל את הקבוצה לזכייה בדאבל הגרמני וסיים עונה היסטורית ללא הפסד בליגה במהלך הקדנציה שלו. עם סגל חדש ולחץ עצום על ההנהלה, הבחירה במחליף לטווח ארוך תהפוך לאתגר קריטי - במיוחד כשהמועמד הראשון לא מעוניין.

