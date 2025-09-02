"לא קיבלתי אמון, לפטר מאמן אחרי 2 מחזורים?"

98 ימים בלבד החזיק אריק טן האח בתפקיד מאמן באייר לברקוזן לפני שפוטר. אחרי ההחלטה להיפרד ממנו, ההולנדי לא נשאר חייב, הגיב לפיטורים ו מתח טן האח ביקורת חריפה על הנהלת המועדון, שלטענתו לא העניקה לו את האמון והזמן הדרושים כדי לבנות קבוצה חדשה לאחר עזיבה מסיבית של שחקני מפתח בקיץ.

"ההחלטה של הנהלת לברקוזן לפטר אותי הייתה הפתעה מוחלטת”, אמר טן האח, “לפטר מאמן אחרי שני משחקים בליגה זה חסר תקדים. התחלתי את העבודה עם מחויבות ואנרגיה מלאה, אבל לצערי לא קיבלתי את האמון שנדרש כדי להצליח. זו לא הייתה מערכת יחסים של אמון הדדי, וחבל לי מאוד שזה נגמר כך".

המאמן ההולנדי, שפוטר ממנצ’סטר יונייטד באוקטובר האחרון, מונה במאי למחליפו של צ'אבי אלונסו, שעבר לריאל מדריד. עם זאת, פתיחה חלשה שכללה הפסד 2:1 להופנהיים ותיקו 3:3 מול ורדר ברמן (אחרי יתרון 1:3 מול יריבה בעשרה שחקנים), הייתה כנראה יותר מדי עבור הנהלת לברקוזן, במיוחד לאחר העזיבה של שחקנים מובילים כמו גרניט ג’אקה, ג’ונתן טה, ג’רמי פרימפונג, פלוריאן וירץ ואחרים. טן האח טען ש"להרכיב קבוצה חדשה הוא תהליך שדורש זמן וסבלנות - ולא קיבלתי אותם".

אריק טן האח (באייר לברקוזן)

על רקע הפיטורים, נחשף כי הנהלת לברקוזן פנתה שוב לצ'אבי, מאמנה לשעבר של ברצלונה. על פי הדיווח ב’מארקה’, הקטלוני כבר קיבל פנייה מוקדמת מהמועדון עוד לפני מינויו של טן האח, אך סירב אז בטענה שעדיין אינו מוכן לחזור לאימון. גם הפעם, לאחר הפנייה המחודשת בשבוע שעבר, בחר צ'אבי לדחות את ההצעה - ככל הנראה גם בשל חוסר היציבות במועדון, שפיטר מאמן אחרי שני מחזורים בלבד.

בלברקוזן עדיין מנסים להבין כיצד ממשיכים הלאה בעידן שאחרי אלונסו, שהוביל את הקבוצה לזכייה בדאבל הגרמני וסיים עונה היסטורית ללא הפסד בליגה במהלך הקדנציה שלו. עם סגל חדש ולחץ עצום על ההנהלה, הבחירה במחליף לטווח ארוך תהפוך לאתגר קריטי - במיוחד כשהמועמד הראשון לא מעוניין.