ירים את הצוללת הצהובה: סולומון מגיע לוויאריאל

ויאריאל נכנסה אתמול (שני) לתמונת ההחתמה של מנור סולומון על סף סגירת חלון ההעברות, כאשר עסקת השאלתו מטוטנהאם לקריסטל פאלאס נפלה, ויש בכך משהו משעשע. הרי עצם הצורך של הצוללת הצהובה בשחקן אגף חדש נובע ממכירתו של ירמי פינו לקריסטל פאלאס עצמה.

המעבר הזה נסגר ביום שישי האחרון, והקיצוני הספרדי המוכשר הגיע לשורות הנשרים על מנת לרשת את אברצ'י אזה שעבר לארסנל. מבחינת הקבוצה מדרום לונדון, סולומון היה אמור להתחרות עם פינו ולהעניק לו גיבוי. לעומת זאת, ויאריאל הייתה זקוקה למחליף ישיר לכוכב ששווק תמורת 30 מיליון יורו. סולומון הוא הפתרון, והמהלך הזה עשוי להיות מסקרן מאוד עבור הישראלי, גם אם מקומו בהרכב באצטדיון דה לה סרמיקה רחוק מלהיות מובטח.

ההתפתחות הייתה מפתיעה עבור סולומון שלא התכוון לעזוב את בירת אנגליה, אבל יש כאן בשורה גדולה מאוד עבורו. הוא חוזר לליגת האלופות, אותה כבר טעם כאשר לבש את המדים הכתומים-שחורים של שחטאר דונייצק. מאז עזב את האוקראינים ב-2022, לא שיחק מנור במסגרות האירופיות, וכעת ישוב לצ'מפיונס ליג במקום להתמודד עם פאלאס בקונפרנס ליג. ההופעות הגדולות שלו במפעל היו, כזכור, מול ריאל מדריד, נגדה כבש פעמיים לפני 5 שנים. כעת הוא מגיע לספרד עצמה, כדי לפגוש את המועדון המלכותי במסגרת הליגה, בעוד בליגת האלופות מצפים לוויאריאל מפגשים מסקרנים מאוד.

מנור סולומון חוגג במדי שחטאר מול ריאל מדריד (IMAGO)

זה יתחיל במחזור הראשון באצטדיונה של טוטנהאם, ויהיה אירוני אם סולומון יככב נגד הקבוצה לה שייך כרטיסו בבכורה בחולצת ויאריאל. באוקטובר היא תארח את יובנטוס ואת מנצ'סטר סיטי, מולה כבר הבקיע סולומון בליגת האלופות בשורות שחטאר, אבל באופן כללי ההגרלה דווקא האירה לה פנים. לוח המשחקים שלה סביר - ב-5 המחזורים האחרונים תפגוש הצוללת הצהובה את פאפוס, דורטמונד, קופנהאגן, אייאקס ולברקוזן. המטרה המוצהרת של הקבוצה היא להעפיל לשלב הבא, כלומר לסיים בין 24 הראשונות, אבל בתסריט האופטימי אפשר לחלום על מיקום גבוה באמת. לוויאריאל יש מסורת טובה בזירה האירופית, והיא שאפתנית מאוד - מה גם שפתיחת העונה בליגה הספרדית חיובית, עם 7 נקודות מ-3 מחזורים. המאזן המושלם נהרס כאשר היא ספגה שער שוויון בזמן פציעות בתיקו 1:1 מול סלטה ויגו ביום ראשון.

את העונה שעברה סיימה ויאריאל במקום החמישי, והעונה תנסה לשדרג את הדירוג. התקוות גדולות כי היא מנוהלת היטב, וניכרת יציבות עם מרסלינו על הקווים. המאמן הוותיק בן ה-60 חזר בשלהי 2023 לקדנציה שנייה במועדון, אחרי שרשם הצלחה גדולה בין 2013 ל-2016. הוא מכיר אותו היטב מבפנים, נהנה מגיבוי מצד הנשיא פרננדו רויג, ובונה את היסודות בהתמדה. מרסלינו ידוע כקפדן ודקדקן, אך גם כחסיד כדורגל אטרקטיבי ויצירתי. שחקני התקפה כמו סולומון נדרשים לבצע עבודה מרובה בלחץ על שחקני היריב ללא כדור, אך גם מקבלים חופש פעולה נרחב לאלתר ככל העולה על רוחם בחלק הקדמי.

מנור סולומון. יפגוש את טוטנהאם כבר במחזור הראשון באלופות (IMAGO)

דוגמא מצוינת לכך היא אלכס באנה, שהוכתר בהדרכת מרסלינו למלך הבישולים בליגה הספרדית ב-2023/24, סיפק עונה מצוינת גם בעונה שעברה, ועבר הקיץ לאתלטיקו מדריד. הנה לכם שחקן מפתח נוסף ממנו נפרדה הצוללת הצהובה בקיץ. אלברטו מוליירו נרכש מלאס פלמאס כמחליפו הישיר של באנה, וגם הוא מסוגל לשחק באגף השמאלי, אך יש לו בעיקר תכונות של פליימייקר, בעוד במערך של מרסלינו יש העדפה עקרונית לקיצונים מובהקים יותר. לכל הפחות, הם צריכים לעמוד לרשותו בסגל, ולכן בואו של סולומון תורם משמעותית ליצירת הגיוון בסגל. ויאריאל זקוקה לעומק כשהיא תיאבק בכל החזיתות, והישראלי מסוגל לשחק בשני האגפים ביעילות דומה.

נעשה היכרות קצרה עם השיטה של מרסלינו. הוא מעדיף בדרך כלל את המערך 2-4-4, אם כי הוא יכול להשתנות תוך כדי תנועה גם ל-1-3-2-4. סולומון יוכל להשתלב בו באגפים, והפרופיל שלו דומה לזה של טייג'ון ביוקנן. הכוכב הקנדי כבש לפני שבוע שלושער בניצחון 0:5 על ג'ירונה, והוא מרגיש כמו דג במים הן מימין והן משמאל. בתחילת העונה הנוכחית הוא משובץ מימין, אבל במשחק מול ג'ירונה פינו עדיין היה בהרכב משמאל – והוא כבר לא בקבוצה.

טייג'ון ביוקנן חוגג. פרופיל דומה לשל סולומון (IMAGO)

מאידך, ביוקנן כלל לא היה שחקן הרכב בסיבוב השני בעונה שעברה, כאשר הושאל מאינטר - ההעברה הזו הפכה לקבועה הקיץ. המשבצת מימין אוישה לא פעם על ידי ניקולה פפה, שזכור כפלופ יקר מאוד בארסנל, אך מוכיח את עצמו אצל מרסלינו בספרד. פפה מסוגל לשחק גם כחלוץ שני, וזה התפקיד שלו בתחילת העונה הנוכחית, ומדובר בשחקן רב גוני בהחלט. אליו מצטרף כעת גם ז'ורז' מיקאוטדזה, הגיאורגי-צרפתי שנרכש אתמול מליון תמורת 31 מליון אירו. מדובר בחלוץ נייד שאוהב מאוד לשחק גם משמאל, וניתן יהיה להשתמש בו במגון עמדות.

אפשר לומר זאת גם על איוסה פרס, שחקן התקפה ותיק שחווה אצל מרסלינו את העונה הפורה בחייו עם 19 שערי ליגה מעמדת חלוץ מרכזי. במהלך הקריירה, הוא תופקד פעמים רבות גם כקיצוני שמאלי, וזו העמדה ממנה הגיע לסגל נבחרת ספרד ביורו 2024 כאשר שיחק בבטיס. כרגע הוא פצוע, וכך גם הסקורר המוביל והאהוב של ויאריאל, ג'רארד מורנו. כאשר יחלים מורנו בעוד כחודש, הוא צפוי לחזור היישר להרכב, וזה יכול לגרום לשינוי העמדה של פפה.

מרסלינו. יתן לסולומון את חופש הפעולה בקו (רויטרס)

אם זה לא מספיק, עומד לרשותו של מרסלינו גם הקיצוני הימני התחבולן איליאס אחומש שהחלים לא מכבר בקרע ברצועות בברכו. הוא יליד קטלוניה ובוגר לה מאסיה, והצטיין לאורך שנים בנבחרות הצעירות של ספרד, אך בחר בשלב מסוים לייצג את מרוקו. את הכותרות הבולטות עשה אחומש כאשר סירב להשתתף בדקת הדומיה לזכר קורבנות ה-7 באוקטובר כאשר פגש עם ויאריאל את מכבי חיפה בנובמבר 2023. הימצאותו בחדר ההלבשה עם סולומון עלולה למשוך, לפיכך, תשומת לב מסיבות פוליטיות.

אגב, בהקשר הפוליטי ניתן לצפות כי אנשים מסוימים ינסו לעשות הקבלה בין הבאתו של סולומון להחתמתו השנויה במחלוקת של תומאס פארטיי. הקשר הגנאי, שסיים את חוזהו בארסנל, חזר באוגוסט כשחקן חופשי לליגה הספרדית בה כיכב בזמנו במדי אתלטיקו מדריד, והנהלת ויאריאל ספגה ביקורת נוקבת מאוד על המהלך, מכיוון שהשחקן צפוי לעמוד למשפט באנגליה בגין מספר מקרי אונס לכאורה. העסקת אדם מסוג זה נתפס באופן טבעי כלא מוסרי, אך ויאריאל העדיפה להתמקד בחזקת החפות בצל החשדות הכבדים. מובן כי סולומון הוא שחקן עם גיליון התנהגות מושלם, ואין כל קשר בינו לבין פארטיי, אבל זה לא ימנע מגורמים בעלי גוון פוליטי מסוים להשוות בין המקרים ולטעון כי החתמתו אינה "מוסרית" גם כן במציאות הנוכחית, רק בשל היותו ישראלי.

תומאס פארטיי. למרות שאין דמיון, יגרור הקבלות למנור סולומון (IMAGO)

יש לקוות כי מנור יתעלם מרעשי רקע מסוג זה, יתמקד בכדורגל על הדשא, ויניף בגאווה את הדגל הישראלי בליגה הספרדית. חיים רביבו הפך בזמנו לכוכב בקנה מידה משמעותי במדי סלטה ויגו, ואחריו הגיע יוסי בניון לראסינג סנטאנדר. מאז, במשך 20 שנה, לא היה בליגה הספרדית כוכב ישראלי יצירתי, כי הקדנציה של עומר אצילי בגרנאדה לא בדיוק התפתחה. לסולומון יש פוטנציאל להיות ממשיך דרכם של רביבו ובניון, ואם יצליח אולי אף ישכנע את הצוללת הצהובה לרכוש את כרטיסו באופן קבוע בקיץ הבא.

זה לא יהיה פשוט, והתחרות על המקום בהרכב תהיה עזה, אבל סולומון צריך לקחת את ההזדמנות הגדולה הזו בשתי הידיים. יש שיגידו כי כישוריו הבסיסיים מתאימים יותר לליגה הספרדית מאשר לפרמייר ליג. אם וכאשר יוכח שזה אכן המצב, הוא לא יצטער על כך שההשאלה לקריסטל פאלאס לא יצאה לפועל.