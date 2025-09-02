יום חמישי, 04.09.2025 שעה 18:51
הכח ר"ג תועמד לדין על שיתוף שחקן בניגוד לחוק

הסגולים רשמו 1:3 במסגרת הגביע מול בית"ר תל אביב/חולון, אלא שנדמה כי שחקנם אלי אלבז שותף למרות שהיה מורחק. בית הדין המשמעתי יקבע הפסד טכני?

|
אלי אלבז ויובל חליבה במאבק על כדור (יונתן גינזבורג)
אלי אלבז ויובל חליבה במאבק על כדור (יונתן גינזבורג)

בין אלה שיועמדו מחר (רביעי) לדין אפשר למצוא גם את הכח מכבי עמידר רמת גן, יחד עם השחקן שלה, אלי אלבז, אחרי שביום חמישי האחרון אירחו את בית"ר תל אביב/חולון במסגרת הסיבוב המוקדם בגביע המדינה וניצחו 1:3 משערים של אלי אלבז (5'), עמית מור (30') ועידו גונן, (93').

על פניו, לא נראה שהיה משהו מיוחד. ניצחון לגיטימי על כר הדשא, אלא שלאחר סיום המשחק, הועברה בקשה למחלקה המשפטית של ההתאחדות להעמיד לדין את הקבוצה הסגולה מהמרכז, יחד עם שחקנה, אלי אלבז, אחרי ששותף בצורה לא חוקית, לנוכח אי ריצוי עונש הרחקה מעונה שעברה.

בהתאם למופיע ברישומי ההתאחדות לכדורגל, אלי אלבז היה אמור לפתוח מול בית"ר תל אביב/חולון ביציע, הרי שבעונה החולפת, מלבד היותו שחקן פעיל, שימש גם כמאמן ילדים בבאר יעקב, שם קיבל עונש הרחקה עם תום העונה, אותו טרם ריצה. 

אלי אלבז (יונתן גינזבורג)אלי אלבז (יונתן גינזבורג)

באם יוחלט בסופו של דבר כי הכח מכבי עמידר רמת גן שיתפה שחקן שלא כדין, על פי תקנוני ההתאחדות וכי אלי אלבז באמת היה אמור שלא להשתתף מול בית"ר תל אביב/חולון, הרי שהאחרונה צפויה לקבל ניצחון טכני ולהתמודד מול בית"ר פתח תקווה בשלב הבא בגביע.

