פדרי: בריאל אמרו לי שאני לא ברמה, מודה להם

אחרי שביום ראשון האחרון סיימה ב-1:1 בלבד נגד ראיו וייקאנו, נראה שפגרת הנבחרות באה לברצלונה בדיוק בזמן. אחד השחקנים המובילים שלה, פדרי, נתן ראיון קצר ל-’אונדה סרו’ הספרדי, בו הוא שב להזכיר על העניין של ריאל מדריד בו בפברואר 2018: “זה היה מוזר, הם אמרו שאני לא ברמה”.

הקשר דיבר על המבחנים אצל הבלאנקוס עוד ב-2021: “אני מודה עד היום לזה שאמר לי לא בריאל מדריד. בימים שהתאמנתי איתם הייתי מסתכל על הסמל ומרגיש שמשהו לא נכון. כאשר עברתי את המבחן בוולדבבאס (מתחם האימונים של ריאל מדריד), זה היה מוזר, אמרו לי שאני לא ברמה וחזרתי הביתה”.

“נסעתי למתחם האימונים של ריאל ובימים הראשונים לא יכולתי להתאמן כי היה שלג במגרשים. התאמנתי שלושה ימים. הורידו אותי לעשות תרגילים עם קבוצת המילואים שלהם ובסופו של דבר הם אמרו לי שאני לא ברמה כדי לשחק שם, אבל שהם ימשיכו לעקוב אחריי”. אמר הקנרי ב-2022.

פדרי עם הנהלת ברצלונה (IMAGO)

ב-2020, קצת אחרי מעברו לבארסה, פדרי אמר: “היום אני בקבוצה שתמיד אהבתי ואהדתי מילדות, ללבוש את החולצה הלבנה היה מוזר כי תמיד הייתי רק עם החולצה של ברצלונה”. במשפחתו אוהדים את הקטלונים מאז ומתמיד, כשאבא שלו הוא גם ראש ארגון האוהדים המקומי של אוהדי הבלאוגרנה באיים הקנאריים.

אחרי שנדחה כאמור בפברואר 2018, בחודש מאי של אותה שנה פדרי הצטרף למחלקת הנוער של לאס פלמאס, כשהוא ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של הקנרים ב-18 באוגוסט 2019, כאשר היה בן 16 בלבד. פחות מחודש לאחר מכן, לברצלונה הספיק והיא החליטה לרכוש את הקשר המוכשר, והספרדי הצטרף לבלאוגרנה בתחילת העונה שלאחר מכן, כשהיום הוא המנוע שלה.