יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"ויאריאל צריכה את מנור", "כבר כבש מול ריאל"

בספרד ניתחו את החתמת סולומון בצוללת הצהובה, כשב'מארקה' רשמו: "המחליף של פינו, מצטיין בדריבל". ב'ספורט' הוסיפו: "מוציא את היריבות מאיזון"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

אחרי 24 שעות הפכפכות מאוד, מנור סולומון מצא יעד חדש, ואפילו מצא מדינה חדשה. הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי חתם בקבוצה שישית בקריירה, וראשונה בספרד, שהצטרף בהשאלה ללא אופציית רכישה לוויאריאל. הצוללת הצהובה משחקת בלה ליגה ובעונה הקרובה גם בליגת האלופות.

הציטוטים מספרד לא איחרו להגיע, כאשר ב’מארקה’ ניתחו את ההחתמה: “הסגל של ויאריאל הושלם עם מנור, שהגיע כמחליפו של ירמי פינו. סולומון הוא קיצוני שמאלי או יכול לשחק באמצע, והכי בולט אצלו זה הדריבל בשתי רגליים, והוא מגיע לעמדה שוויאריאל הייתה צריכה להתחזק בה, היא צריכה אותו”.

עוד נרשם: “שחטאר פתחה לו את הדלת באירופה אחרי שגדל במכבי פ”ת, והוא שיחק 28 משחקים במפעלים אירופאיים, הזכורים ביותר? שני השערים שכבש נגד ריאל מדריד. הוא שחקן מיומן מאוד ומוציא קבוצות אחרות מאיזון, והוא אחרי העונה הטובה ביותר בקריירה שלו במדי לידס”.

גם ב’ספורט’ נתנו חוות דעת: “סולומון הוא שחקן קיצוני שמאלי מוכשר, שמצטיין ביכולת פריצה וכדרור שמאפשרים לו לעבור שחקנים באחד על אחד. הוא גם בולט במהירות שלו ובבעיטה מצוינת ממרחק בינוני. הוא אחרי עונה מרשימה במיוחד עם לידס, כשהוביל את הקבוצה לאליפות ועליית ליגה עם דאבל דאבל במספרים”.

בדקה ה-94: סלטה מחלצת 1:1 מוויאריאל
