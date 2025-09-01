סופית: לוקה גדראני יגיע לבית"ר בחלון הנוכחי

נחתמה סופית העברתו של הבלם הגאורגי לוקה גדראני לבית”ר ירושלים כבר בחלון העברות הנוכחי. לאחר מו”מ בין בית”ר לקייראט על הקדמת שחרורו של גדראני לירושלים, הצדדים הגיעו לסיכום לפיו הבלם יעבור לבית”ר כבר בשבוע הבא.

בית”ר תשלם עברו שחרור של גדראני 100 אלף אירו, השחקן ירוויח 160 אלף אירו לעונה. במועדון אומרים כי בשבוע הבא השחקן יגיע לישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה.

כזכור בית”ר הודיעה על החתמתו של הבלם לעונה וחצי ושיגיע רק בדצמבר, אלא שלאור הדאגה ממצב ההגנה של הקבוצה הוחלט לנסות להקדים את הגעתו כבר עכשיו.

אחרי שהצליחו להגיע להסכם העברה מיידית של הבלם לירושלים מקייראט, בבית”ר מרוצים ובטוחים שהגאורגי ישדרג את מרכז ההגנה של הקבוצה.