הראשונה לעלות: מכבי ת"א בחצי גמר גביע ווינר

מכבי ת"א היא הקבוצה הראשונה שהעפילה הלילה לחצי גמר גביע ווינר – שופטים ע"ש מויזס רש, עם ניצחון מרשים 22:35 על מ.כ באר שבע (זאת אחרי שגברה על מכבי ראשל"צ ביום חמישי). הצהובים-כחולים יצטרכו להמתין ליום חמישי למפגש בין א.ס SGS רמת השרון לעירוני רחובות - זאת אחרי שרמת השרון ניצחה הערב את בני הרצליה 30:34 (15:15) - והשוותה את מאזנה לשתי נקודות, כמו שכנתה מהרצליה. המשמעות היא, שגם בהפסד של עד שני שערים לרחובות - רמה"ש תעלה (בסיטואציה, שיווצר בית משולש שיוכרע על יחס השערים הכללי).

בעוד החניכים של חן פומרנץ, שרשמו ניצחון שני במפעל אחרי ה-30:34 על מכבי ראשל"צ ביום חמישי, לא התקשו בבירת הנגב (בלטו ניתאי היימן, בן ליברטי, גיא רש ארמן ופולג אסייג), בהרצליה - הקבוצה המקומית ידעה לחזור מפיגור מוקדם של 4:0 לשוויון - עם שער של דניס ינקובסקי שקבע - 15:15 במחצית. במחצית השנייה רמה"ש פתחה טוב. הרצליה חזרה והשוותה ל-29:29, שש דקות לסיום, אבל פינאלה טוב עם שערים של צח מלול ויהלי טל הצעיר הובילו את רמה"ש לניצחון - במשחק שבו היא חסרה את רם טורקניץ ואת לאו דה אלמיידה הפצועים, והמקשר הסרבי מיכאלו ראדוקוביץ' הורחק בפתיחת המשחק. מילאן פאבלוביץ' הצטיין בקבוצה של עידן מימון עם 11 שערים מ-14 ניסיונות. דניאל צרפתי, אקס הרצליה, הוסיף 6 שערים שערים.

העולות לחצי הגמר השני ייקבע ביום חמישי. הערב, א.כ נס ציונה ניצחה בקריית אונו 30:36 (14:15). נס ציונה עם שתי נקודות, כמו האלופה הפועל ראשל"צ שתארח ביום חמישי את קרית אונו (19:45), ואם היא לא תמעד היא תעפיל לחצי הגמר - כשהיריבה תהיה המנצחת במפגש בין מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד לבין מ.כ חולון. המשחקים צפויים להיערך באמצע השבוע הבא.

אסף אוחיון (גיל שמאי)

במשחקי הערב שפטו - אלון קפלינסקי ומתן פינקר (בהרצליה), ערן אברמוביץ ואמנון יעקובוביץ (בבאר שבע) ואורן איטין ושי כהן (בקרית אונו).