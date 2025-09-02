יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:40
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

חלון בשיגעון: כל ההעברות הכי גדולות בקיץ הזה

רכשים, השאלות, פצצות ושינוי של סדר הכוחות: מריאל ובארסה, לאנגליה, לארץ המגף, צרפת ואפילו סעודיה, סיכום המעברים הבולטים ביותר בחלון ההעברות

לואיס דיאס, טרנר, איסאק, רשפורד ודה בריינה (האתרים הרשמיים של המועדונים)
בכל חלון העברות יש החתמות משמעותיות, כאלו שמחזקות קבוצות, כאלו שמשפרות, ויש גם את הבודדות שמשנות את מאזן הכוחות בכדורגל האירופי, ויכולות לקבוע מי פייבוריטית בכל ליגה. אז עוד קיץ עבר לו, וזה הזמן לקבץ את מיטב ההעברות שבוצעו בליגות הבכירות באירופה, מאנגליה, ספרד, גרמניה וגם איטליה.

ליגה ספרדית

ברצלונה: ז’ואן גארסיה, רוני ברדג’י, מרקוס רשפורד.

אתלטיקו מדריד: אלכס באנה, דויד האנצקו, ג’וני קרדוסו, ג’יאקומו רספדורי, ניקו גונסאלס, טיאגו אלמאדה, מתיאו רוגרי, מארק פוביל.

ריאל מדריד: דין האוסן, אלברו קאררס, פרנקו מסטנטואונו, טרנט אלכסנדר-ארנולד.

עוד העברות בולטות בליגה: איימריק לאפורט (אתלטיק בילבאו), ז’ורז’ מיקוטאדזה, אלברטו מוליירו ומנור סולומון (ויאריאל), גונסאלו גדש וקרלוס סולר (סוסיאדד), אלכסיס סאנצ’ס וסזאר אספיליקואטה (סביליה), אנתוני וסופיאן אמרבאט (בטיס), פבלו טורה (מיורקה), איניאקי פנייה, הקטור פורט ואלברו רודריגס (אלצ’ה), ארנו דנג’ומה (ולנסיה), בריאן חיל, אקסל ויטסל ותומא למאר (ג’ירונה), אריק באיי וסלומון רונדון (אוביידו).

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

ליגה אנגלית

ארסנל: מרטין זובימנדי, אברצ’י אזה, ויקטור גיוקרש, נוני מדואקה, כריסטיאן מוסקרה, כריסטיאן נורגארד, קפה אריסבלאגה, פיירו הינקאפי.

צ’לסי: ז’ואאו פדרו, ג’יימי גיטנס, אלחנדרו גראנצ’ו, ג’ורל האטו, ליאם דלאפ, אסטבאו, פקונדו בונונוטה.

ליברפול: פלוריאן וירץ, הוגו אקיטיקה, מילוש קרקז, ג’רמי פרימפונג, ג’ובאני לאוני, אלכסנדר איסאק.

אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

מנצ’סטר סיטי: טיג’אני ריינדרס, ראיין אייט-נורי, ראיין צ’רקי, ג’יימס טראפורד, ג’אנלואיג’י דונארומה.

מנצ’סטר יונייטד: בנג’מין ששקו, בריאן אמבומו, מתיאס קוניה.

ניוקאסל: ניק וולטמאדה, אנתוני אלנגה, ג’ייקוב ראמזי, יוהאן וויסה, מאליק צ’יאו.

טוטנהאם: צ’אבי סימונס, מוחמד קודוס, מתיאס טל, ז’ואאו פאליניה, רנדל קולו מואני.

עוד העברות בולטות בליגה: ויקטור לינדלוף, הארווי אליוט וג’יידן סאנצ’ו (אסטון וילה), ירמי פינו (קריסטל פאלאס), ג'ורדן הנדרסון (ברנטפורד), ג’ק גריליש (אברטון), סמואל צ’וקואזה (פולהאם), נואה אוקאפור (לידס), גרניט ג’אקה (סנדרלנד), דגלאס לואיז (נוטינגהאם פורסט).

בנגבנג'מין ששקו (IMAGO)

ליגה גרמנית

באיירן מינכן: לואיס דיאס, ג’ונתן טה, ניקולס ג’קסון.

בורוסיה דורטמונד: ג’וב בלינגהאם, פאביו סילבה, קרניי צ’וקואמקה, יאן קוטו.

לייפציג: ארתור ורמירן, יוהאן בקאיוקו, קונראד הארדר, רומולו.

באייר לברקוזן: מאליק טילמן, ג’ארל קוונסה, אליאס בן סגהיר, לואיק באדה.

עוד העברות בולטות בליגה: ויקטור בוניפייס (ורדר ברמן), ג’ובאני ריינה (בורוסיה מנשנגלדבאך), דניאל פרץ (המבורג)

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

ליגה איטלקית

נאפולי: סם באוקמה, נואה לאנג, מיגל גוטיירס, וניה מילנקוביץ’-סאביץ’, קווין דה בריינה, רסמוס הוילון, אליף אלמאס, לורנצו לוקה.

אינטר: לואיס הנריקה, אנג’-יון בוני, אנדי דיוף, מנואל אקאנג’י, פטאר סוצ’יץ’.

יובנטוס: ג’ונתן דויד, לואיס אופנדה, פייר קלולו, אדון ז’גרובה.

רומא: לאון ביילי, ווסלי, ניל אל איינואי, איבן פרגוסון, קוסטאס צימיקאס, דניאלה ג’ילארדי.

מילאן: כריסטופר אנקונקו, סמואל ריצ’י, ארדון ישארי, קוני דה וינטר, פרביס אסטופיניאן, אדריאן ראביו, לוקה מודריץ’.

עוד העברות בולטות בליגה: צ’ירו אימובילה ופדריקו ברנרדסקי וג’ונתן רואו (בולוניה), אלברו מוראטה וחסוס רודריגס וחאקובו ראמון (קומו), נמניה מאטיץ’ (ססואולו), חואן קואדרדו (פיזה), ג’יימי ורדי (קרמונזה), ניקולה קרסטוביץ’ (אטאלנטה), אדין דז’קו (פיורנטינה), ניקולו זניולו (אודינזה), אנדראה בלוטי (קליארי).

מנואל אקאנגמנואל אקאנג'י (רויטרס)

ליגה צרפתית

פאריס סן ז’רמן: איליה זבארני, לוקה צ’באלייה.

מארסיי: בנג’מין פבאר, פייק אמריק אובמיאנג.

מונאקו: אריק דייר, אנסו פאטי, פול פוגבה.

ליל: אוליבייה ז’ירו.

עוד העברות בולטות בליגה: בן צ’ילוול וחוליו אנסיסו (שטרסבורג), פלוריאן תובאן (לאנס), בריל אמבולו (ראן), קווין טראפ (פ.צ פאריס).

אוליבייה זאוליבייה ז'ירו (IMAGO)

שאר הליגות

אוסקר גלוך (אייאקס), לירוי סאנה ואילקאי גונדואן (גלאטסראיי), מרקו אסנסיו, מילאן שקריניאר ואדסון אלבארס (פנרבחצ’ה), ז’ואאו מאריו, תאמי אברהם ו-ווילפריד אנדידי (בשיקטאש), דרווין נונייס ותיאו הרננדס (אל הילאל), ז’ואאו פליקס, קינגסלי קומאן ואיניגו מרטינס (אל נאסר), מתיאו רטגי (אל קאדסיה).

