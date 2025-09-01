הפאזל הושלם: אלכסנדר איסאק חתם בליברפול

ליברפול ביצעה מספר מהלכים גדולים בקיץ יוצא דופן שבו בזבזה מאות מיליוני אירו, ונראה שאת הדובדבן שבקצפת היא שמרה ממש לסוף: אלכסנדר איסאק עזב את ניוקאסל וחתם היום (שני) רשמית בשורות אלופות אנגליה.

המרסיסיידרס רצו את השבדי לאורך כל החלון, כשהוא כיוון רק אליהם ונתקל בהתעקשות מצד קבוצתו להשאירו. הסאגה הארוכה הגיעה סוף סוף לסיומה ביום האחרון לחלון ההעברות, כשליברפול הסכימה לשלם סכום מובטח של 125 מיליון ליש”ט עבורו, ללא בונוסים, באחת העסקאות היקרות בהיסטוריה.

אלכסנדר איסאק הפך לחתיכה האחרונה בפאזל שבנה ארנה סלוט הקיץ, לאחר שצירף את פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה בהעברות ענק, כמו גם את מילוש קרקז, ג’רמי פרימפונג וג’יובאני לאוני במהלכים ששינו מהותית את הקבוצה.

אלכסנדר איסאק, החתיכה האחרונה בפאזל (רויטרס)

לאחר החתימה איסאק אמר לאתר המועדון: “היה מסע ארוך עד שהגעתי לפה. אני מאוד שמח להיות חלק מהקבוצה הזו, המועדון הזה וכל מה שהוא מייצג. אני גאה בזה ומאוד מצפה להיות חלק מזה”.

החלוץ השבדי הוא אחד השחקנים הדומיננטיים בפרמייר ליג בשנים האחרונות, ובעונת 2024/25 סיים כסגן מלך שערי הליגה עם 23 כיבושים, כאשר בעונה שלפניה הבקיע 21.

לאורך הקיץ ומתחילת העונה איסאק הבהיר את רצונו להצטרף לליברפול, לא היה מוכן להתאמן ולא שיחק במדי ניוקאסל בניסיון ללחוץ על המועדון להעבירו. כעת הסאגה מגיעה לסיומה, ואלכסנדר איסאק ינסה לעזור לליברפול לשמור על תואר האליפות.