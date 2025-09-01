יום שלישי, 02.09.2025 שעה 00:36
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

הפאזל הושלם: אלכסנדר איסאק חתם בליברפול

לאחר קיץ משוגע בגזרת הרכש אלופת אנגליה הוסיפה את החלק האחרון: החלוץ הפך לאחד השחקנים היקרים בהיסטוריה לאחר שנמכר מניוקאסל ב-125 מיליון ליש"ט

|
אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

ליברפול ביצעה מספר מהלכים גדולים בקיץ יוצא דופן שבו בזבזה מאות מיליוני אירו, ונראה שאת הדובדבן שבקצפת היא שמרה ממש לסוף: אלכסנדר איסאק עזב את ניוקאסל וחתם היום (שני) רשמית בשורות אלופות אנגליה.

המרסיסיידרס רצו את השבדי לאורך כל החלון, כשהוא כיוון רק אליהם ונתקל בהתעקשות מצד קבוצתו להשאירו. הסאגה הארוכה הגיעה סוף סוף לסיומה ביום האחרון לחלון ההעברות, כשליברפול הסכימה לשלם סכום מובטח של 125 מיליון ליש”ט עבורו, ללא בונוסים, באחת העסקאות היקרות בהיסטוריה.

אלכסנדר איסאק הפך לחתיכה האחרונה בפאזל שבנה ארנה סלוט הקיץ, לאחר שצירף את פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה בהעברות ענק, כמו גם את מילוש קרקז, ג’רמי פרימפונג וג’יובאני לאוני במהלכים ששינו מהותית את הקבוצה.

אלכסנדר איסאק, החתיכה האחרונה בפאזל (רויטרס)אלכסנדר איסאק, החתיכה האחרונה בפאזל (רויטרס)

לאחר החתימה איסאק אמר לאתר המועדון: “היה מסע ארוך עד שהגעתי לפה. אני מאוד שמח להיות חלק מהקבוצה הזו, המועדון הזה וכל מה שהוא מייצג. אני גאה בזה ומאוד מצפה להיות חלק מזה”.

החלוץ השבדי הוא אחד השחקנים הדומיננטיים בפרמייר ליג בשנים האחרונות, ובעונת 2024/25 סיים כסגן מלך שערי הליגה עם 23 כיבושים, כאשר בעונה שלפניה הבקיע 21.

לאורך הקיץ ומתחילת העונה איסאק הבהיר את רצונו להצטרף לליברפול, לא היה מוכן להתאמן ולא שיחק במדי ניוקאסל בניסיון ללחוץ על המועדון להעבירו. כעת הסאגה מגיעה לסיומה, ואלכסנדר איסאק ינסה לעזור לליברפול לשמור על תואר האליפות.

