יום שלישי, 02.09.2025 שעה 06:43
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

מטורף: גרמניה ניצחה את אנגליה ב-63 הפרש

המנשאפט המשיכו להרשים, רשמו 57:120 מפלצתי והתקרבו לפסגת הבית אחרי שליטא גברה על פינלנד. מיציץ' נפגע בניצחון סרביה, גם טורקיה ומונטנגרו חגגו

|
הספסל הגרמני מאושר (IMAGO)
הספסל הגרמני מאושר (IMAGO)

היום החמישי של יורובאסקט 2025 זימן מספר משחקים מעניינים במיוחד היום (שני), כשמי ששיחקה ראשונה היא מונטנגרו, שרשמה 81:87 על שבדיה, ואז טורקיה ניצחה 64:84 את אסטוניה. התוצאה של היום באה מגרמניה, שפריקה את אנגליה עם 57:120 מטורף. בהמשך, לטביה ניצחה 62:78 את פורטוגל, ואז ליטא ניצחה 78:81 את פינלנד. את הערב נעלה סרביה, שניצחה 82:70 את צ’כיה.

גרמניה – אנגליה 57:120

אין מה לומר, חוץ מזה שזו הנבחרת הכי טובה בטורניר הזה עד כאן. אלופת העולם פירקה לרסיסים את אנגליה בלא פחות מ-63 הפרש, ובכך היא שמרה על מאזן מושלם של 0:4, והיריבה נותרה עם מאזן הפוך לגמרי של 4:0. המנשאפט הגיעו ללפחות 30 נק’ ב-3 מתוך 4 הרבעים, וחמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות: טריסטן דה סילבה עם 25, דניס שרודר עם 19, פרנץ ואגנר עם 18, אוסקר דה סילבה 13 ודניאל תייס עם 10.

דניס שרודר בפעולה (IMAGO)דניס שרודר בפעולה (IMAGO)

סרביה – צ’כיה 60:82

הסרבים מושלמים, כמו גם הטורקים, ונראה שהעולה מהמקום הראשון תיקבע במשחק בין שתי הנבחרות הללו. ניקולה יוקיץ’ כמעט ולא שיחק והסתפק ב-6 נק’, 7 ריב’ ו-4 אס’, ואת המנצחת הוביל אלכסה אברמוביץ’ עם 14 נק’. וסיליה מיציץ’, שחקן הפועל ת”א החדש, נפצע בצלע לקראת הסיום וירד לספסל. הצ’כים בצרות וצריכים נס להעפיל, כשהם היחידים בבית ללא אף ניצחון.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' חודר (IMAGO)

אסטוניה – טורקיה 64:84

עוד צעד של הטורקים לנסות לסיים במקום הראשון, שהם נותרו מושלמים ונראה שהמפגש מול סרביה הוא זה שיקבע את העולה מהפסגה. חניכיו של ארגין עתמאן לא התקשו כל כך מול היריבה הצנועה, כשמשחק טוב של 21 נק’, 8 ריב’ ו-5 אס’ מאלפרן שנגון הוביל למאזן של 0:4. כריסטיאן קולמאי מבילבאו קלע 16 נק’ אצל המפסידה, שירדה למאזן של 3:1. 

אלפרן שנגון מאושר (פיב"א)אלפרן שנגון מאושר (פיב"א)

פינלנד – ליטא 81:78

עוד צעד גדול של גרמניה לפסגת הבית, כאשר הפינים הפסידו לראשונה וירדו למאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד. מנגד, הליטאים הגיעו לאותו מאזן בדיוק, והקרב על המקום השני פתוח מתמיד. לאורי מרקאנן נתקע יחסית וסיים “רק” עם 19 נק’ ו-11 ריב’, ורוקאס יוקובאיטיס המשיך בטורניר המדהים שלו עם 16 נק’ ו-9 אס’, רק שלצערו של אקס מכבי ת”א הוא נפצע לקראת הסיום ללא מגע וירד מהמגרש צולע.

רוקאס יוקובאיטיס יורד פצוע (IMAGO)רוקאס יוקובאיטיס יורד פצוע (IMAGO)

פורטוגל – לטביה 78:62

קריסטפס פורזינגיס הוביל את חבריו לניצחון שני בטורניר, ולמאזן שווה לצד שני ההפסדים. שחקן אטלנטה רשם 21 נקודות ו-9 ריבאונדים, כשדויס ברטנס סוף סוף הגיע ליורובאסקט ורשם 14 נקודות. הסלסאו עם הפסד שלישי ברציפות אחרי שניצחו במשחק הפתיחה, כשסימן שאלה גדול לגבי האם הם יצליחו לסיים בטופ 4 ולעלות לשלב הבא.

הספסל הלטבי מאושר (IMAGO)הספסל הלטבי מאושר (IMAGO)

שבדיה – מונטנגרו 87:81

אחרי פיגור של נקודה בסוף הרבע השלישי, ווצ’ביץ’ וחבריו התעלו עם 16:23 ברבע האחרון וזה הספיק כדי להשיג ניצחון בכורה. סנטר שיקגו בולס בלט עם 23 נקודות, 15 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, שלוש חסימות ושתי חטיפות, ואיגור גרובניאק הוסיף 15 נקודות. השבדים קיבלו 28 נקודות מפלה לארסון וגם הם במאזן 3:1, כמו המנצחת.

ניקולה ווצניקולה ווצ'ביץ' (FIBA)
