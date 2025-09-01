"נתניה במצב הכי רע בליגה, קסטין לא מחובר"

מכבי נתניה ספגה אתמול (ראשון) תבוסה בדמות 4:0 למכבי תל אביב. שחקן העבר של היהלומים, רונן גבאי, עלה היום לדבר בתוכנית "שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן – ונשמע מאוד מוטרד ממצבה של הקבוצה בה שיחק בשנות ה-80 וה-90 ואף אימן בנוער.

מה קורה במכבי נתניה?

איך אתה רואה את פתיחת העונה של מכבי נתניה?

”לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שבחצי השנה האחרונה, נתניה עוברת את התקופה הכי קשה שלה בשנים האחרונות. מכירת קבוצה כזו לא ראיתי בחיים שלי. הוא לא מחובר לא לקבוצה, לא לאוהדים. הוא ביצע מכירה סיטונאית של השחקנים. הלך דאפה, זלאטנוביץ’, קורין, ברנס. יש את טאבי שמושאל מאצלנו להפועל פתח תקווה. כשאני מסכם את כל מה שקורה, מכבי נתניה כרגע במצב הכי גרוע בליגה”.

איפה ההנהלה?

”אין הנהלה”.

רונן גבאי (שחר גרוס)

הם יודעים לאן הם הגיעו?

”עובדתית הוא לא יודע לאן הוא הגיע. זה כאילו הבן אדם לא מחובר. הוא בא לשבוע למדינה, הלך לבקר את הנשיא, אולי גם שם פתק בכותל, אבל איפה מדברים על דברים שאין רכש, מדברים איתי על ההנהלה, איזו הנהלה? בקדנציה הראשונה של גיל לב זה לא הסתיים בצורה טובה עם ירידת הליגה. אני לא אומר שהוא אשם, אבל אין למי לפנות במכבי נתניה.

“תן לאוהדים תקווה, חלום. מכבי נתניה נמצאת בקן. המסדרונות הן לא מסדרונות, הקבוצה היא שבורה. אין הגנה, הקישור חלש, אין התקפה, הבלגן עם יוסי אבוקסיס. אני מאוד מודאג. באתי מהעולם הזה שקוראים לו כדורגל, זה לא רק לשחק בשבת. זה החיבור של הקהל עם הקבוצה, החיבור של ההנהלה לתוך הסיפור, הדברים האלו מחלחלים בקבוצת כדורגל”.

רוס קסטין (רועי כפיר)

אתה חושב שהיא תרד ליגה?

”כל המנורות נדלקו לי. איך קבוצה יורדת ליגה? בעיות עם ההנהלה, בעלים, אוהדים, כסף, רכש. הם הביאו לנו זרים שזה פשוט לא נורמלי להביא זרים כאלה. המכירות הכניסו בערך 15 מיליון שקל. כשהכנסתם כל כך הרבה כסף, אי אפשר להביא שני שחקנים נורמליים ליוסי אבוקסיס, שתהיה קבוצה שאפשר להתמודד איתה? ואני מזהה דברים לא טובים שקורים למכבי נתניה. אני מתפלל שההנהלה תתעשת”.