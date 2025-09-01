יום שני, 01.09.2025 שעה 18:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

באופן רשמי: אליצור נתניה תשחק בליגת העל

הבקרה התקציבית הודיעה כי הפועל עפולה לא עומדת בדרישות הסף לליגת העל והקבוצה מהשרון תישאר בליגה הבכירה. קריית אתא עיבתה את הסגל באדם שרבקוב

|
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

הסאגה הארוכה של הקיץ הגיעה לסיומה: באופן רשמי אליצור נתניה תשחק בעונה הקרובה בליגת העל. זאת לאחר שבשבוע שעבר הודיע בית הדין העליון של איגוד הכדורסל על ביטול האיחוד של הפועל עפולה ועירוני אילת.

במצב הזה הזכות לשחק בליגת העל עדיין שמורה לעפולה, אך היה ברור שהיא לא תוכל לבדה להעמיד תקציב לליגת העל, מכיוון שכספי העירייה מוזרמים לקבוצה המאוחדת של הפועל העמק (האיחוד של עפולה עם הפועל גלבוע/גליל).

היום (שני) הודיעה הרשות לבקרת התקציבים רשמית כי אין להפועל עפולה את היכולת להעמיד תקציב לליגת העל וכי היא אינה עומדת בדרישות הבקרה. אי לכך נתניה קיבלה רשמית את האפשרות להשאר בליגה והיא מתכוונת לעמוד בכך. לעפולה יש עדיין שבעה ימים לנסות ולעמוד בדרישות הבקרה. 

שחקני הפועל עפולה (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל עפולה (לילך וויס-רוזנברג)

עירוני קריית אתא החתימה את אדם שרבקוב

קריית עתה צירפה את הגארד אדם שרבקוב (21, 1.93), שהחל את דרכו במחלקת הנוער של עמק יזרעאל, שם שיחק בליגת הנוער על במהלך כיתות י"א-י"ב. בשנים ב2019-2021 הוא היה חלק מסגל נבחרת הנוער של ישראל עד גיל 18.

בשנת 2021 יצא לארה״ב, התאמן ושיחק בחממות כדורסל: Northwest Florida State College, לאחר מכן ב-Port Arthur College בטקסס, ובשנתיים האחרונות במדי אוניברסיטת Sioux Falls מדרום דקוטה בליגת המכללות (דיוויז'ן 2, שהיא הליגה השלישית).

נס ציונה גברה על חולון 71:72 במשחק הכנה

המשחק נערך במשך ארבעה רבעים בני 8 דקות כל אחד. את סל הניצחון קלע לוטן אמסלם. בנס ציונה שותפו יובל שניידרמן וגלעד לוי, המתאמנים עם הקבוצה.

הרבו לקלוע לנס ציונה: איתי מושקוביץ' 16 נקודות, גלעד לוי, לוטן אמסלם ושגיא קמחג'י - 13 כ"א, ספנסר וייס 7.

בלטו בחולון: נתנאל ארצי 17 נקודות, ג'ורדן בון 15, ג'ורדן מקריי 13, אקסבייר מנפורד 11, עידן זלמנסון 8.

