לראשונה העונה: ויניסיוס מעל אמבפה בפנטזי

בזמן שברצלונה מעדה לראשונה העונה עם 1:1 מול ראיו וייקאנו ואתלטיקו מדריד עדיין ללא ניצחון בלה ליגה, ריאל מדריד נותרה מושלמת אחרי שלושה משחקים, למרות שקיליאן אמבפה לא מצא את הרשת לראשונה, כשוויניסיוס היה הפעם על תקן הכוכב. זה הזמן לראות מה קרה במחזור האחרון גם בליגת החלומות וגם לקבל תמונה על מי בטופ ומי השחקנים ששווה לשים לב אליהם אחרי פגרת הנבחרות.

לאמין ימאל סגר עוד הופעה סולידית מבחינתו עם שער, 3 דריבלים ושלושה תיקולים בדרך לשמונה נקודות. הבא אחריו הוא פרנקי דה יונג עם שבע נקודות בזכות ארבע חטיפות ושבעה תיקולים. ימאל שווה ערך בנקודות לאמבפה מפתיחת העונה (35), כשהצרפתי של ריאל אמנם לא מצא את הרשת, אך סיים עם תשע נקודות כשהשלים לא פחות מ-7 מסירות מפתח. ניקו וויליאמס נושף בעורפיהם של השניים עם 29 נקודות מפתיחת העונה.

לאמין ימאל עם החגיגה החדשה שלו (רויטרס)

מי שכן הגיע בגדול לעונת הפנטזי הוא ויניסיוס שעם שער, שתי מסירות מפתח ושני דריבלים סיים כמצטיין של הבלאנקוס עם תשע נקודות לצד פדריקו ואלוורדה שבישל והשלים 3 מסירות מפתח ושלוש הרחקות.

ויניסיוס בטירוף (רויטרס)

צ’אבי אלונסו ממשיך לחדד את הקווים הברורים בריאל מדריד: מי שרוצה לשחק חייב להוכיח את עצמו. המאמן הבהיר כי לא יהיו יותר “פריבילגיות ספורטיביות” וכי כל שחקן בסגל נדרש לתרום למשחק הקבוצתי, גם בהגנה. “בחדר הלבשה הדבר הבסיסי הוא רוח הקבוצה. כולם יודעים שהם כאן כדי לתרום, גם אם לא משחקים. הלכידות הזו היא חיונית”.

אלונסו גם שלח מסר אישי לוויניסיוס, אחרי הסצנות שיצר במשחק מול אוביידו: “אני רוצה שתהיה לו עונה גדולה. ויני, על כל מה שכבר עשה במדריד ועל מה שאנחנו רוצים שיעשה עכשיו, הוא שחקן חשוב”. הברזילאי אכן ענה על המגרש מול מיורקה, והראה שהוא מבין את הציפיות ממנו.

המאמן והשחקן יודעים שהפגרה הקרובה תאפשר לעבוד על החיבור הזה. אנצ’לוטי בחר לא לזמן את ויניסיוס למשחקי הנבחרת בגובה הרב בבוליביה, וכך יוכל הברזילאי לנצל שבועיים של אימונים כדי לשפר את תרומתו ההגנתית ולהפנים את הדרישות החדשות. כבר מול אוביידו היה ניתן לראות שינוי, כשחטף כדור והכין את השער לקיליאן אמבפה.

ויניסיוס וארדה גולר חוגגים (רויטרס)

בימים האחרונים גם נרשמו תמונות מהאימונים שהראו את הקרבה ההולכת ונבנית בין אמבפה לוויניסיוס. זהו סימן לכך שהברזילאי לא מתנגד לכך שהמנהיגות בחדר ההלבשה עוברת לכתפיו של הצרפתי. אלונסו העביר לו את המסר, מי שאינו חלק מהפתרון הוא חלק מהבעיה, ו-ויניסיוס בחר, לפחות לפי מה שנראה עד כה, להיות חלק מהפתרון.

שמות מעניינים נוספים שהפציצו במחזור האחרון ושווה לשים לב אליהם למחזורים הבאים: פדרו ביגאס שעולה 5 מיליון ורודריגו מנדוסה שעולה 3 מיליון מאלצ’ה (13 ו-12 נקודות בהתאמה), מוחטאר דיאקבי (5 מיליון) ולואיס ריוחה (7 מיליון) מוולנסיה (13 ו-11 נקודות בהתאמה), ליאנדר דנדונקר מאוביידו עם 14 (במחיר של 5 מיליון בלבד), קרלוס רומרו מאספניול עם 14 נקודות במחיר של 6 מיליון בלבד.

החוקים

מדי שבוע יעמוד לרשותכם תקציב של 120 מיליון על מנת לבנות סגל של 11 שחקנים פותחים וארבעה מחליפים. יש לבחור מחליף בכל אחת מחוליות ההרכב (שוער, מגן, קשר וחלוץ), כך שאם שחקן מחליף יצבור יותר נקודות משחקן הרכב, הוא יחליף אותו בחישוב הניקוד הסופי של אותו מחזור.

עליכם לבחור שוער, עד 5 שחקני הגנה, עד 5 שחקני קישור ועד 3 חלוצים. בסה"כ עליכם לבחור 11 שחקנים שיהוו את ההרכב שלכם, כאשר אחד מהם יכול להיות הקפטן שלכם אשר יזכה לניקוד כפול.

לאמין ימאל (IMAGO)

מערכים חוקיים: 4-3-3 ,4-4-2, 4-5-1 ,5-4-1 ,5-3-2 ,3-4-3 ,3-5-2.

בין כל מחזור ניתן לבצע שינויים ללא הגבלה, הן בשחקני ההרכב, הן בשחקני הספסל והן בזהות הקפטן עד לתום מועד חלון החילופים שהוא עשר דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של המחזור.

שימו לב כי ניתן לבחור עד שני שחקנים מכל קבוצה בליגה. בשלב הפלייאוף (בליגת העל בלבד) ניתן לבחור עד שלושה שחקנים מאותה קבוצה.