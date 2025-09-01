יום שני, 01.09.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

ראובן עטר: לא הייתי משחרר את חג'ג' לבית"ר

כוכב העבר של מכבי חיפה ל"שיחת היום": "אסור לפספס את עילאי, ייתן הצגות אם הוא בריא. אלימלך וזסנו? לא מתאימים לחיפה, ההתקפה של פלורס משעממת"

|
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)

לא מעט סימני שאלה מרחפים מעל מכבי חיפה בפתיחת העונה הזו. הקבוצה של דייגו פלורס לא הצליחה לייצר מומנטום אחרי ה-0:4 על מכבי בני ריינה ונפרדה מבית”ר ירושלים ב-0:0 למרות שהיה לה יתרון מספרי במשך 80 דקות בשל הרחקת זוהר זסנו, שעובר לכרמל עם סילבה קאני תמורת עילאי חג’ג’ ורועי אלימלך. אז למה אפשר לצפות מהירוקים? כוכב העבר, ראובן עטר, דיבר על חיפה בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן.

מה שלומך ראובן? צהריים טובים. איך אתה רואה את העסקאות האלו?
”צהריים טובים. נתחיל עם עסקת קאני-חג’ג’. כשחג’ג’ בריא, הוא שחקן הרכב לגיטימי לכל קבוצת צמרת. לא הייתי משחרר אותו. אל תפספסו אותו, תשחררו אותו בהשאלה. תנו לו שנה-שנתיים גג, ואז תקבלו אותו. כי אם הוא בריא, הוא ייתן תצוגות בבית”ר ירושלים.

“לגבי סילבה קאני אני לא מכיר אותו יותר מדי, פחות עקבתי אחריו. יכול להיות שהוא יהיה טוב במכבי חיפה, אני יודע שאם חג’ג’ בריא, בית”ר עשתה עסקה מצוינת. לגבי העסקה בין אלימלך לזסנו, שניהם לא מספיק טובים כדי להיות מגנים פותחים במכבי חיפה. הבעיה שמכבי חיפה איבדה שני שחקני בית. רק הזמן יכריע אם חג’ג’ יכול להחזיק בריא, כי אם הוא בריא אז הם ייהנו ממנו בירושלים. לגבי קאני, יש לו פוטנציאל, אז הכל פתוח”.

ראובן עטר (עמרי שטיין)ראובן עטר (עמרי שטיין)

איך התרשמת מהמשחק אתמול?
”אין יכולת הרתעה למכבי חיפה בחלק ההתקפי, ההתקפה משעממת, ואם החוליה הזו לא תתחזק, יהיו לה חיים קשים. זה היה נראה שגם עוד שעתיים לא יתנו גול. אפשר אבל גם לתת מחמאה לכיוון המאמן, שהצליח להעמיד קבוצה מחויבת. אני לא בא אליו בטענות לגבי הסגל”.

הוא המאמן, הוא הסכים לסגל הזה.
”הוא מחכה שיחזקו. הוא עושה דברים טובים בינתיים”.

