יום שני, 01.09.2025 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

היזהרו מעוקץ הכרטיסים לליגת העל בפייסבוק

חשיפת שיחת היום: כשאנשים מחפשים כרטיסים ברגע האחרון, בחור שקורא לעצמו נועם עוקץ מבקשי כרטיסים לכדורגל, ומבקש קוד משיכה שדרכו מבצע את העוקץ

|
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

היזהרו מעוקץ הכרטיסים שמתבצע בתקופה האחרונה דרך הפייסבוק, ובימים האחרונים נפלו בפח הזה אוהדי כדורגל שביקשו לרכוש כרטיסים למשחק בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה.

נכה צה"ל ביקש לרכוש את הכרטיסים עם בחור שמציג את עצמו נועם, ביקש לרכוש זוג כרטיסים תמורת 400 שקלים. הבחור התמים יצר קשר עם אותו בחור שקורא לעצמו נועם שאמר שהכסף לא עבר, ביקש ממנו שיעשה שוב את העברה כאשר ביקש ממנו את קוד האישור, וככה עקץ כ-800 שקלים.

הפייסבוק מלא בהודעות שיש להיזהר מאותו בחור שעוקץ אנשים המבקשים לרכוש כרטיסים להופעות של עומר אדם, פאר טסי ואושר כהן.

כתוב עליו בפייסבוק ע"י גולשים: "משתמש פיקטיבי, לא להעביר קוד משיכה או העברה בנקאית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */