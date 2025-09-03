יום חמישי, 04.09.2025 שעה 13:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הצביעו: מי יהיה ה-Winner של המחזור השני?

קאנגווה חגג בשביעייה של ב"ש, דור פרץ ניצח על הרביעייה של מכבי ת"א, טבארש בלט בבית"ר, איסט כבש ובישל בהפועל חיפה וספר הלחיץ את ברדה. הצביעו

|
מי יהיה הווינר של השבוע? (ניתאי קופפר)
מי יהיה הווינר של השבוע? (ניתאי קופפר)

המחזור השני בליגת העל תם לו וממנו יצאנו לפגרת הנבחרות, שתגרום לגעגוע של שבועיים עד לחזרת הכדורגל בזירה המקומית. משחקים רבי שערים, מפגשים צמודים ועצבניים וגם לא מעט דרמות. זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי לבחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

קינגס קאנגווה

הקשר של הפועל באר שבע היה זה שפתח את החגיגה עם צמד מהיר תוך שבע דקות, ב-0:7 העוצמתי של הדרומיים על עירוני טבריה באצטדיון טרנר. הזמבי של רן קוז’וק הגיע לעונה ובגדול, ורק פתח לאוהדי הקבוצה מבירת הנגב את התיאבון לעוד עם מופע על היריבה מעיר הכנרת במגרש הביתי.

קינגס קאנגווה חוגג (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה חוגג (מרטין גוטדאמק)

דור פרץ

אחרי שדחתה את מחזור הפתיחה לאור המפגש הכפול באירופה, מכבי תל אביב עלתה לראשונה לבלומפילד בעונת 2025/26 של ליגת העל – כשדור פרץ ניצח על התזמורת ב-0:4 המשכנע על מכבי נתניה. הקשר כבש צמד, עם גול בכל מחצית, וכהרגלו ניווט ממרכז השדה את הצהובים לשלוש נקודות וספתח מצוין.

דור פרץ בועט (חגי מיכאלי)דור פרץ בועט (חגי מיכאלי)

איילסון טבארש

עוד קשר שנכנס לרשימה. הרכש שהגיע לבית”ר ירושלים הקיץ, היה מהבולטים ב-0:0 של הירושלמים מול מכבי חיפה בטדי. כזכור, החבורה של ברק יצחקי נקלעה לחיסרון מספרי אחרי שזוהר זסנו הורחק כבר בדקה העשירית, אך השחקן מקייפ ורדה היה כמעט בכל מקום ודאג לפצות על החסר בהצטיינות.

איילסון טבארש (אורן בן חקון)איילסון טבארש (אורן בן חקון)

ג’בון איסט

הפועל חיפה השיגה ניצחון ראשון העונה בזכות 1:2 על הפועל ירושלים, כשהחלוץ ג’בון איסט שוב היה שם בשביל האדומים מהכרמל עם בישול ושער. הג’מייקני מצא את רוי נאווי בדקה השמינית ועל סף השריקה למחצית, הוסיף כאמור כיבוש משלו – גול שבעצם הפך את התוצאה מול הקבוצה מהבירה.

גג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

אנטוניו ספר

בני ריינה אומנם לא הצליחה לנצח את הפועל תל אביב וסיימה איתה ב-2:2 אחרי שהובילה פעמיים. אך אין ספק שהקבוצה מהמגזר עשתה חיים קשים במיוחד לאדומים של אליניב ברדה, כשאנטוניו ספר כבש שער גדול לרשת של אסף צור והחזיר את הצפוניים ליתרון זמני – שגרם להרבה דפיקות לב אצל העולה החדשה לליגת העל וגם בסוף לאיבוד נקודות שלה.

אנטוניו ספר (חגאנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
