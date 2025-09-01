יש מאמן: רונן וינשטיין חתם בהפועל רמת השרון

אומנם באיחור, אך מוטב עכשיו מאשר אף פעם לא. הפועל ניר רמת השרון תפתח אימון ראשון רשמי תחת הדרכתו של רונן וינשטיין, המאמן בן ה-58, שחובר לקבוצה הבוגרת, שירדה בעל כורחה לליגה א' דרום. רמת השרון לא התייצבה למשחק גביע המדינה מול שמשון פזטל תל אביב, מכיוון שלטענתה לא הייתה מוכנה.

הערב (שני), בשעה 18:00, באצטדיון 'גרונדמן' רמת השרון, רונן וינשטיין, יחד עם בנו, עדן ושותפו, זך יוסף מ-EZ Academy, יחלו אימון ראשון לקבוצה שאולי שיחקה רק משחקן אימון אחד או שניים, עד כה, כולל תחת הדרכתו של דור לוי, במשחק הידידות הזכור לשמצה מול שמשון פזטל תל אביב, בו בן רייכרט נגח באיזי הנסן.

ל-ONE ציין רונן: "מי שאמורים להיות איתי בצוות זה עדן, בני, והשותף שלו, זך יוסף מאקדמית EZ. נכון להיום זו האקדמיה הכי מובילה בארץ. הם החתימו את אוריין גורן בברצלונה. יש להם בסביבות 200 ילדים מכל הגילאים בארץ, עם הכישרונות הכי מובילים, כך שמבחינת הצוות זה אמור להיות בינגו. לגבי שחקנים? עדיין אין אף אחד חתום. יש שלושה ימים להחתים".

הפועל ניר רמת השרון (צילום ג'יימס לינדר)

עונת 2022/23 הייתה האחרונה שוינשטיין עמד על הקווים. אז זה היה עם קבוצת הפועל גני תקווה. וינשטיין עומד על הקווים כבר למעלה מ-20 שנים. זכור ממ.ס. דימונה ואימן במועדונים כדוגמת בית"ר תל אביב, הפועל מרמורק, סקציה נס ציונה, הכח מכבי עמידר רמת גן, הפועל הרצליה, הפועל הוד השרון ושמשון בני טייבה. בהפועל כפר סבא (2013/14) שימש כעוזר מאמן.

במוצאי השבת (06/09), תצא הפועל ניר רמת השרון למשחק ליגה ראשון בליגה א' דרום, כשתתארח באצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי, בשעה 21:30, שם תפגוש את מכבי קריית מלאכי, שתפתח עונה שלישית ברציפות בליגה א', מאז העפלתה, תחת הדרכתו של צביקה לוי. מבחינת רמת השרון ורונן וינשטיין זה יהיה ניסוי כלים ראשון לעונה, בעוד קריית מלאכי תגיע לאחר משחק גביע.