יום שני, 01.09.2025 שעה 10:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בדרך לסגירה: וארלה על סף מעבר למכבי ת"א

שחקן הכנף של גנט אמור להיות הזר השמיני של האלופה, כאשר לאורך הימים האחרונים דנו רבות מול הבלגים על עסקה של השאלה עם אפשרות רכישה והעלו הילוך

|
הליו וארלה (IMAGO)
הליו וארלה (IMAGO)

מכבי תל אביב בדרך להשלים שתי עסקאות, כאשר העברתו של קרווין אנדרדה אמורה להפוך לרשמית בקרוב, ושחקן נוסף שצפוי להצטרף הוא הווינגר של גנט, הליו וארלה. שחקן הכנף מכף ורדה ניהל שיחות עם הצהובים בימים האחרונים אחרי שדווח בבלגיה שכבר הביע את הסכמות להגיע לאלופה, אשר עבדה מול גנט על מתווה להגעתו בהשאלה עם אפשרות רכישה.

כפי שהדברים נראים, העסקה על סף סגירה והשחקן אמור לעשות את דרכו ביממה הקרובה לישראל על מנת להשים את המהלך. מדובר בשחקן בן 23 שהגיע לגנט בעונה שעברה בכ-3 מיליון אירו מהליגה הפורטוגלית והתקשה להטביע את חותמו בבלגיה, אך כן שחקן עם פוטנציאל גדול שהצהובים מאמינים בו מאוד. 

בקיץ 2023 ערך וארלה הופעת בכורה מקצוענית בפורטימוננסה הפורטוגלית במסגרת גביע הליגה מול ליישואש, ובאותו חודש גם כבש שער ליגה ראשון במדי הקבוצה מול ארוקה. באוגוסט 2024 עבר לגנט הבלגית, וכבר במשחק הבכורה שלו בגביע קרוקי כבש צמד נגד אוניון רושפורטואז. חוזהו בגנט נמשך עד 2028. בעונה הקודמת ערך 16 הופעות, בהן כבש פעמיים בגביע ובישל שער אחד בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */