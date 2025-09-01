ניימאר עונה לאנצ'לוטי: הוא החליט לא לזמן אותי

ניימאר לא פספס את ההזדמנות הראשונה שלו לעקוץ את קרלו אנצ'לוטי. הכוכב הברזילאי לא זומן לסגל לקראת סבב המוקדמות הקרוב, והמאמן האיטלקי טען כי שחקן סנטוס ורודריגו נעדרים בשל מצבם הפיזי. אלא שניימאר הגיב אחרי ה-0:0 עם פלומיננסה: "זו הייתה החלטה טכנית, לא בעיה פיזית. זו הייתה בחירת המאמן".

בשבועות האחרונים עלו דיווחים רבים על אפשרות שחזרתו של ניימאר לסלסאו מתקרבת, אך בסופו של דבר הוא נותר מחוץ לרשימה. אנצ'לוטי הסביר במסיבת עיתונאים כי לא זימן אותו בשל בעיות גופניות מהעבר הקרוב, שמנעו ממנו להתאמן בימים הראשונים של השבוע.

אלא שהלילה שיחק ניימאר 90 דקות מלאות מול פלומיננסה והציג יכולת שהלכה והשתפרה ככל שהמשחק התקדם, עד שהפך לאחד המצטיינים על כר הדשא.

ניימאר (IMAGO)

ניימאר גם מתח ביקורת על תפקוד ה־VAR, לאחר שזה פסל שער ניצחון של סנטוס בתוספת הזמן בעקבות נבדל מינימלי: "אלו פרטים שלדעתי הייתי משנה בחוקה. רק בגלל רגל אחת מציירים קו, זו דעתי", אמר הכוכב.

כעת, ניימאר, שחולם על מונדיאל 2026, יקבל עוד חודש כדי לשכנע את אנצ'לוטי לקראת מועד המשחקים הבין-לאומי של אוקטובר, שבו תפגוש ברזיל את דרום קוריאה ויפן במשחקי ידידות.