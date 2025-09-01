דקה 35: מכבי יפו - הפועל ר"ג 1:1

אחרי שאתמול קיבלנו חמישה משחקים מרתקים, המחזור השני בליגה הלאומית ננעל בשעה זו עם כמה מפגשים מעניינים נוספים, כשבמוקד מכבי יפו תארח את הפועל רמת גן כששתיהן עדיין מחפשות 3 נקודות ראשונות. במקביל, הפועל ראשון לציון תצא צפונה למשחק לא פשוט נגד הפועל עפולה, והפועל נוף הגליל תארח את מ.ס קריית ים.

מכבי יפו – הפועל ר”ג 1:0

אחרי שהפסידו להפועל כפר סבא במחזור הראשון של העונה ולא פתחו כמו שהם רוצים, הבולגרים רוצים להתאושש ולהשיג ניצחון ראשון העונה, כשהם מארחים בביתם את האורדונים, שגם ינסו להשיג 3 נקודות אחרי שעשו רק תיקו במחזור הפתיחה נגד הפועל עכו.

דקה 22, שער! הפועל ר”ג עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת של האורדונים – אדר רטנר פרץ בשמאל והעביר רוחב נהדר לקנדי מוסונדה, שנותר חופשי ומול שער חשוף דחק בקלות.

הפועל עפולה – הפועל ראשל”צ 0:0

הקבוצה מהצפון תגיע למשחק אחרי הפסד 1:0 במחזור הפתיחה נגד מכבי הרצליה, כשמולה משוכה לא פשוטה בדמות הכתומים של דוד מרטן, שגם הם ללא ניצחון, אחרי שסיימו בתיקו דרמטי נגד בני יהודה בשבוע שעבר. שני הצדדים ינסו לצאת עם ידם על העליונה ומכאן לצבור מומנטום.

הפועל נוף הגליל – מ.ס קריית ים 1:0

הקבוצה הצפונית תארח את המשחק אחרי שבמחזור הפתיחה בשבוע שעבר, הפסידה לעירוני מודיעין לאחר שזו ביצעה עליה מהפך, והיא תרצה להשיג ניצחון ראשון העונה דווקא מול מ.ס קריית ים, העולה החדשה – שמצידה פתחה את העונה נהדר, כשהנחילה במשחק הראשון תבוסה בדמות 0:4 להפועל רעננה.

דקה 18, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: הגבהה מצד שמאל של נאווי הגיעה לבלה שהוריד לסהר דבח, שמקרוב דחק לרשת.