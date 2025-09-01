יום שני, 01.09.2025 שעה 14:48
ספורט אחר  >> טניס

ג'וקוביץ' דרס את שטרוף בדרך לרבע הגמר בארה"ב

הסרבי לא התקשה וגבר על יריבו 0:3 תוך שעה ו-49 דקות בדרך לעלייה ל-8 האחרונים בארצות הברית בפעם ה-14 בקריירה: "כל ערב כזה הוא מיוחד בשבילי"

|
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

נובאק ג’וקוביץ’ שוב הראה הלילה (ראשון) למה הוא נחשב לאחד הגדולים בכל הזמנים. הטניסאי הסרבי בן ה־38 עלה בפעם ה־14 בקריירה לרבע גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, אחרי ניצחון חד צדדי על הגרמני יאן לנארד שטרוף 0:3 במערכות, 3:6, 3:6, 2:6, בתוך שעה ו־49 דקות בלבד.

אחרי שבוע ראשון לא פשוט שבו נדרש לארבע מערכות בשני משחקים רצופים והתמודד גם עם כאבים פיזיים, ג’וקוביץ’ סיפק תצוגה נקייה ומהירה מול המדורג הגרמני שהגיע אחרי ניצחונות גדולים על הולגר רונה ופרנסיס טיאפו. שטרוף התקשה לשחזר את היכולת האגרסיבית שלו, בעוד ג’וקוביץ’ שבר את ההגשה שלו שש פעמים ושלט בכל מדד סטטיסטי.

בסיום הודה הסרבי לקהל בארתור אש סטדיום: "אני לא יודע כמה פעמים עוד אזכה להיות כאן, לכן כל ערב כזה מיוחד בשבילי. תודה לכולם שהגיעו לתמוך בי", אמר. למרות שג’וקוביץ’ נזקק לטיפולים פיזיים במהלך המשחק, תחילה באזור הכתף והצוואר, ובהמשך ביד ימין, זה לא השפיע על רמתו הגבוהה. "כשאני מגיש טוב זה הופך את החיים שלי לקלים יותר במגרש. ראיתי שהצלחתי לעבור במספר האייסים שחקן שהיה מהטובים ביותר בטורניר, זה נתון נהדר", הוסיף.

הניצחון על שטרוף היה ה־30 של ג’וקוביץ’ בסבב העונה, והוא ממשיך להגדיל את מאזן השיא שלו. כעת מחכה לו יריב רציני ברבע הגמר, המדורג הרביעי טיילור פריץ. לשניים היסטוריה ברורה: ג’וקוביץ’ מוביל 0:10 במאזן המפגשים הישירים, כולל 23 מערכות מתוך 26 שנשחקו ביניהם.

פריץ עצמו מגיע בכושר טוב אחרי שניצח את תומאש מאצ’אק הצ’כי (21) גם הוא בשלוש מערכות חלקות. עם זאת, מול ג’וקוביץ’ הבלתי מנוצח מולו, הוא יצטרך להמציא פתרון שלא מצאו קודמיו. עבור הסרבי, שמחזיק כבר ב־24 תארי גראנד סלאם, זו עוד הזדמנות להמשיך ולהוכיח שהוא עדיין הפייבוריט הגדול בניו יורק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */