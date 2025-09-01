ג'וקוביץ' דרס את שטרוף בדרך לרבע הגמר בארה"ב

נובאק ג’וקוביץ’ שוב הראה הלילה (ראשון) למה הוא נחשב לאחד הגדולים בכל הזמנים. הטניסאי הסרבי בן ה־38 עלה בפעם ה־14 בקריירה לרבע גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, אחרי ניצחון חד צדדי על הגרמני יאן לנארד שטרוף 0:3 במערכות, 3:6, 3:6, 2:6, בתוך שעה ו־49 דקות בלבד.

אחרי שבוע ראשון לא פשוט שבו נדרש לארבע מערכות בשני משחקים רצופים והתמודד גם עם כאבים פיזיים, ג’וקוביץ’ סיפק תצוגה נקייה ומהירה מול המדורג הגרמני שהגיע אחרי ניצחונות גדולים על הולגר רונה ופרנסיס טיאפו. שטרוף התקשה לשחזר את היכולת האגרסיבית שלו, בעוד ג’וקוביץ’ שבר את ההגשה שלו שש פעמים ושלט בכל מדד סטטיסטי.

בסיום הודה הסרבי לקהל בארתור אש סטדיום: "אני לא יודע כמה פעמים עוד אזכה להיות כאן, לכן כל ערב כזה מיוחד בשבילי. תודה לכולם שהגיעו לתמוך בי", אמר. למרות שג’וקוביץ’ נזקק לטיפולים פיזיים במהלך המשחק, תחילה באזור הכתף והצוואר, ובהמשך ביד ימין, זה לא השפיע על רמתו הגבוהה. "כשאני מגיש טוב זה הופך את החיים שלי לקלים יותר במגרש. ראיתי שהצלחתי לעבור במספר האייסים שחקן שהיה מהטובים ביותר בטורניר, זה נתון נהדר", הוסיף.

הניצחון על שטרוף היה ה־30 של ג’וקוביץ’ בסבב העונה, והוא ממשיך להגדיל את מאזן השיא שלו. כעת מחכה לו יריב רציני ברבע הגמר, המדורג הרביעי טיילור פריץ. לשניים היסטוריה ברורה: ג’וקוביץ’ מוביל 0:10 במאזן המפגשים הישירים, כולל 23 מערכות מתוך 26 שנשחקו ביניהם.

פריץ עצמו מגיע בכושר טוב אחרי שניצח את תומאש מאצ’אק הצ’כי (21) גם הוא בשלוש מערכות חלקות. עם זאת, מול ג’וקוביץ’ הבלתי מנוצח מולו, הוא יצטרך להמציא פתרון שלא מצאו קודמיו. עבור הסרבי, שמחזיק כבר ב־24 תארי גראנד סלאם, זו עוד הזדמנות להמשיך ולהוכיח שהוא עדיין הפייבוריט הגדול בניו יורק.