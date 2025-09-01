יום שני, 01.09.2025 שעה 00:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-53אספניול4
62-62ברצלונה5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ה-VAR לא עבד, ברצלונה קיבלה פנדל גבולי

שערורייה בספרד: מערכת שיפוט המסך לא עבדה לפרקים במשחק של הקטלונים מול ראיו, לאמין ימאל כבש לאחר שסחט פנדל אותו לא היה ניתן לבחון. צפו באירוע

|
לאמין ימאל מוכשל ברחבה (IMAGO)
לאמין ימאל מוכשל ברחבה (IMAGO)

ברצלונה פוגשת בשעה זו את ראיון וייקאנו במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. מעבר לכדורגל, אחד האירועים שייזכרו אחרי המשחק הוא השערורייה שהשפיעה מהותית על מה שקרה במגרש.

לפרקים לאורך המשחק מערכת שיפוט המסך לא עבדה, והדבר יצר הפנה את כל תשומת הלב להחלטות השופט. אחת כזו קרתה קצת לפני הדקה ה-40 כשלאמין ימאל נפל ברחבה, וזכה לבעיטת עונשין מ-11 מטרים.

מערכת ה-VAR לא פעלה באותם הרגעים, ולכן החלטת השופט במגרש הייתה סופית. האירוע זכה לביקורות רבות בספרד, בעיקר בטענה שהפנדל השנוי במחלוקת לא היה צריך להישרק, וששופטי המסך היו מבטלים אותו אם יכלו.

בסופו של דבר החלטת השופט במגרש הכריעה, ולאמין ימאל כבש בעצמו את הפנדל שהעלה את ברצלונה ל-0:1. צפו באירוע וקבעו בעצמכם האם הגיע פנדל לברצלונה:

לאמין ימאל סחט פנדל וכבש, ה-VAR לא עבד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */