62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

פלורס: סילבה קאני? אני מעדיף להיות בשקט

מאמן מכבי חיפה אחרי ה-0:0 של הירוקים באצטדיון טדי: "בית"ר חשבה שתנצח אותנו ולא ניצחה". נבחנת אפשרות לטרייד של רועי אלימלך תמורת זוהר זסנו

|
דייגו פלורס (רדאד ג'בארה)
דייגו פלורס (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה לא הצליחה לנצח במשחק הגדול הראשון שלה העונה בליגה, כשסיימה הערב (ראשון) בתיקו מאופס באצטדיון טדי מול בית”ר ירושלים, למרות שזו שיחקה בחיסרון מספרי כבר מהדקה העשירית אחרי שזוהר זסנו ספג כרטיס אדום ישיר. 

נבחנת האפשרות בחיפה לבצע טרייד עם בית"ר לגבי זוהר זסנו תמורת רועי אלימלך וזאת ללא קשר לטרייד בין סילבה קאני לעילאי חג'ג ומיליון יורו.

מאמן הירוקים דייגו פלורס אמר אחרי המשחק: ”פתחנו טוב יותר מהם, הם איבדו שחקן וירדו אחורה. שיחקנו דומה לפני ואחרי האדום שלהם. לא היינו מדויקים. בחצי השני התקשינו ליצור מצבים. בתחילת המשחק הם חשבו שהם ינצחו והם לא ניצחו”.

“מה היה חסר? היו לנו מצבים, במשחק הקודם כבשנו 4, היום היו 10 הזדמנויות ולא כבשנו וזה היה המפתח. לא היינו מדויקים לדעתי. קאני? נחשוב על זה ממחר. אנחנו מדברים לגבי שחקני רכש לקישור ובטווח הקרוב נדבר על זה עם האוהדים”.

סילבה קאני מתחמם (אורן בן חקון)סילבה קאני מתחמם (אורן בן חקון)

על קסנדר סברינה שעוזב אמר: “זו הייתה החלטת המועדון. הוא שחקן טוב, הבנו שהוא הולך לפורטוגל אז נאחל לו בהצלחה. נצטרך להחתים עוד רכש להתקפה. סילבה קאני? הוא שחקן טוב, ראינו את זה במשחק הקודם מולנו, אני מעדיף להיות בשקט”.

דולב חזיזה הוסיף: “אחרי האדום הגענו למספיק מצבים בשביל להבקיע בחצי הראשון. זה לא קרה. ככל שעברו הדקות הם קיבלו יותר ביטחון ונשכבו יותר, העבירו זמן. היינו עושים את אותו הדבר אם זה היה קורה לנו. לא היינו איכותיים מספיק מקדימה כדי להבקיע, אבל היו מצבים טובים. חבל. יוצאים לפגרה עכשיו, יש מספיק זמן לעבוד על מה שצריך, להתחזק ואני מקווה שיהיה יותר טוב”.

“הם יודעים לנצח במשחקים גם ב-10 שחקנים, איבדנו ביטחון בזמן שהם קיבלו, שיחקנו קצת לידיים שלהם. לא היינו מספיק איכותיים וסבלניים, אלו דברים שנצטרך לעבוד עליהם, בטוח שהמאמן ראה את זה ושנתרגל את זה, יהיה יותר טוב. תמיד כשקבוצה אחרת ב-10 שחקנים זה אמור לעזור לנו. אחרי האדום שלהם קיבלנו להרבה מצבים ולא הבקענו. היינו שם ברחבה שלהם ופשוט הכדור לא נכנס. יודעים מה עלינו לשפר ויש לנו את הפגרה בשביל זה”, הוסיף.

