יום שני, 01.09.2025 שעה 00:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
60-32נאפולי1
60-32יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
32-62אינטר6
32-42לאציו7
32-32מילאן8
31-22קומו9
31-12בולוניה10
22-22אטאלנטה11
21-12פיורנטינה12
12-12קליארי13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

יובנטוס ניצחה את גנואה, הפסד מפתיע לאינטר

ולאחוביץ' עזר לגברת הזקנה לשמור על מאזן מושלם בליגה האיטלקית עם השער שהכריע ב-0:1, הנראזורי ספגו מהפך ונכנעו 2:1 בבית לאודינזה. 0:4 ללאציו

|
שחקני יובנטוס חוגגים (רויטרס)
שחקני יובנטוס חוגגים (רויטרס)

המחזור השני בליגה האיטלקית המשיך הערב (ראשון) עם כמה משחקים מסקרנים. במוקד – יובנטוס גברה 0:1 על גנואה ושמרה על פתיחת עונה מושלמת עם שש נקודות משני משחקים. אינטר לעומתה, ספגה הפסד 2:1 מפתיע בבית לאודינזה. פיורנטינה וטורינו נפרדו ב-0:0 ולאציו ניצחה עם 0:4 על ורונה.

גנואה – יובנטוס 1:0

במחצית השנייה יובנטוס מצאה את הרגע המנצח אחרי לא מעט החמצות בחצי הראשון: בדקה ה־73 כדור קרן של פיליפ קוסטיץ' הגיע לראשו של דושאן ולאחוביץ', שנגח חופשי מתוך הרחבה והעניק לאורחים יתרון.

גנואה ניסתה לחזור לעניינים ובדקה ה־89 כמעט השוותה, כשנורטון-קופי פרץ מימין והכניס כדור מסוכן לרחבה, אך תורסבי החמיץ בהטחה קדימה את הרגל המסיימת. בסיום, 0:1 קטן אך משמעותי ליובנטוס, שנשארת עם מאזן מושלם ותחושה של קבוצה שיודעת לקחת נקודות גם בערבים פחות נוצצים.

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ' (רויטרס)

אינטר – אודינזה 2:1

הנראזורי פתחו עונה עם חמישייה לרשת של טורינו, ובטח לא ציפו לאבד שלוש נקודות חשובות לפני היציאה לפגרת הנבחרות. החבורה של כריסטיאן קיבו שלטה בכדור כצפוי ואף עלתה ליתרון ראשונה משער של דנזל דומפריס בדקה ה-17. אבל מהר מאוד הגיעה ההסתבכות של סגנית האלופה.

בדקה ה-27, בדיקת VAR אישרה את הפנדל שנפסק לטובת האורחת. קינן דייויס ניגש לנקודה הלבנה וכבש בדרך לשוויון יחסית מהיר מאז הפיגור שספגה אודינזה. עוד לפני ההפסקה בדקה ה-40, ארתור אטה הדהים מבישול של דייויס עצמו והשלים את המהפך. במחזור הבא, אינטר פוגשת את יובנטוס ותהיה חייבת לתקן.

מרקוס תוראם מתקשה (רויטרס)מרקוס תוראם מתקשה (רויטרס)

לאציו – ורונה 0:4

הנשרים שפתחו את העונה עם הפסד 2:0 לקומו הצנועה, פרקו זעם על האורחת באולימפיקו. מתאו גנדוזי פתח את החגיגה עם שער בדקה השלישית, מתיה זקאני הוסיף מיד אחריו (10’), ולנטין קסטז'אנוס הרשית את השלישי בדקה ה-41 ובולאיה דיה קינח עם גול משלו בדקה ה-82. שלוש נקודות ראשונות למאוריציו סארי וחניכיו.

טורינו – פיורנטינה 0:0

טורינו ופיורנטינה נפרדו ב־0:0, במשחק שבו שתי הקבוצות יצרו מצבים, אך לא הצליחו להכריע. טורינו הסתפקה בשבע בעיטות לשער מול 16 של פיורנטינה, אך שתי היריבות מצאו את המסגרת ארבע פעמים כל אחת. למרות יתרון החזקת הכדור של פיורנטינה (55%), אף אחת לא הצליחה לתרגם את ההזדמנויות לשער, וכל קבוצה הסתפקה בנקודה.

