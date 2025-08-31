יום שני, 01.09.2025 שעה 01:30
ספורט אחר  >> טניס

בדרך הבטוחה: אלקראס ניצח והעפיל לרבע הגמר

הספרדי שמדורג שני בעולם ניצח את יריבו הצרפתי 6:7, 3:6 ו-4:6 והשיג את הכרטיס לשלב הבא בארה"ב הפתוחה. פגולה לא התקשתה בנשים ועלתה סיבוב גם כן

|
קרלוס אלקראס (רויטרס)
קרלוס אלקראס (רויטרס)

שלב שמינית הגמר של אליפות ארצות הברית הפתוחה התחיל היום (ראשון), כשכמה טניסאים בכירים עלו למגרש במטרה להמשיך את דרכם בטורניר. במוקד בגברים, קרלוס אלקראס המשיך לעשות את העבודה עם 0:3 מושלם במערכות (כמו בכל שאר הסיבובים שלו עד כה בגראנד סלאם הנוכחי).

הספרדי שמדורג שני בעולם פגש את ארתור רינדרקנך הצרפתי, שהגיע להתמודדות מהמקום ה-82 בעולם. האחרון הקשה תחילה על האלוף מ-2022, אך קרלוס שנהנה מהרגע הראשון כולל נקודה גדולה בחבטה מאחורי הגב, השתחרר ולמרות מערכה אחרונה מאתגרת, הוא המשיך עד לניצחון המיוחל – 6:7, 3:6 ו-4:6.

בנשים, ג’סיקה פגולה האמריקאית שמדורגת במקום הרביעי בעולם, ניצחה 0:2 במערכות את אן לי המקומית גם כן (המדורגת במקום ה-58 בעולם), עם 1:6 ו-2:6 חלק. פגולה, שהופתעה בענק בטורניר הרולאן גארוס רק לפני חודשיים בשלב דומה עם הדחה למדורגת ה-361 בעולם – לא התבלבלה הפעם בדרך לרבע הגמר.

גג'סיקה פגולה (רויטרס)

תוצאות נוספות

גברים:
אדריאן מנארינו – יירי להצ’קה 7:6, 6:4, 2:6, 6:2

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */