יום ראשון, 31.08.2025 שעה 22:12
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
62-72איינטרכט פרנקפורט2
43-62בורוסיה דורטמונד3
43-52סט. פאולי4
42-42וולפסבורג5
34-52אוגסבורג6
30-11פ.צ. קלן7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
34-22אוניון ברלין10
36-22לייפציג11
15-42באייר לברקוזן12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
03-11פרייבורג17
05-12היידנהיים18

ניצחון ראשון העונה לדורטמונד עם 0:3 על אוניון

גיראסי כיכב עם צמד ועזר לקבוצתו להשיג 3 נקודות אחרי התיקו במחזור הפתיחה, נאמצ'ה הוסיף. וולפסבורג המשיכה ברצף השלילי מינואר עם 1:1 מול מיינץ

שחקני דורטמונד חוגגים עם סהרו גיראסי (רויטרס)
שחקני דורטמונד חוגגים עם סהרו גיראסי (רויטרס)

לאחר התיקו הדרמטי במחזור הפתיחה, בורוסיה דורטמונד השיגה היום (ראשון) ניצחון בכורה לעונה בבונדסליגה עם 0:3 מרשים מול אוניון ברלין. במשחק נוסף, וולפסבורג ומיינץ נפרדו ב-1:1.

בורוסיה דורטמונד – אוניון ברלין 0:3

הצהובים-שחורים השיגו ניצחון ראשון לעונה בזכות איש אחד שהיה במרכז, סהרו גיראסי. החלוץ העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-44, הכפיל בדקה ה-58 והמחליף פליקס נאמצ’ה נעץ את האחרון ברשת בדקה ה-81.

בזכות הניצחון, הם נצמדו לצמרת הליגה ויסיימו את המחזור בין ארבע הראשונות לאחר שני מחזורים עם ארבע נקודות, כשרק באיירן מינכן ופרנקפורט נותרו מושלמות. אוניון נעצרה לאחר הניצחון מול שטוטגרט במחזור הפתיחה.

וולפסבורג – מיינץ 1:1

המארחת הגיעה אחרי ניצחון במחזור הפתיחה וקיוותה למנף אותו, אך המשיכה את הרצף המאכזב בבית שם לא ניצחה מאז ינואר. ארון זנטר כבש את שער היתרון בדקה ה-9, אך בדקה ה-89 נדים אמירי איזן מפנדל. מתיאס סוונברג הורחק בדקה ה-90+10, מה שלא השפיע על המשחק שהסתיים ב-1:1.

