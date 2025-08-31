ניצחון ראשון העונה לדורטמונד עם 0:3 על אוניון

לאחר התיקו הדרמטי במחזור הפתיחה, בורוסיה דורטמונד השיגה היום (ראשון) ניצחון בכורה לעונה בבונדסליגה עם 0:3 מרשים מול אוניון ברלין. במשחק נוסף, וולפסבורג ומיינץ נפרדו ב-1:1.

בורוסיה דורטמונד – אוניון ברלין 0:3

הצהובים-שחורים השיגו ניצחון ראשון לעונה בזכות איש אחד שהיה במרכז, סהרו גיראסי. החלוץ העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-44, הכפיל בדקה ה-58 והמחליף פליקס נאמצ’ה נעץ את האחרון ברשת בדקה ה-81.

בזכות הניצחון, הם נצמדו לצמרת הליגה ויסיימו את המחזור בין ארבע הראשונות לאחר שני מחזורים עם ארבע נקודות, כשרק באיירן מינכן ופרנקפורט נותרו מושלמות. אוניון נעצרה לאחר הניצחון מול שטוטגרט במחזור הפתיחה.

וולפסבורג – מיינץ 1:1

המארחת הגיעה אחרי ניצחון במחזור הפתיחה וקיוותה למנף אותו, אך המשיכה את הרצף המאכזב בבית שם לא ניצחה מאז ינואר. ארון זנטר כבש את שער היתרון בדקה ה-9, אך בדקה ה-89 נדים אמירי איזן מפנדל. מתיאס סוונברג הורחק בדקה ה-90+10, מה שלא השפיע על המשחק שהסתיים ב-1:1.