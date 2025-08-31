"ליברפול יודעת לנצח משחקים גדולים, ארסנל לא"

ליברפול השיגה הערב (ראשון) ניצחון 0:1 על ארסנל באנפילד, והפכה לקבוצה היחידה בפרמייר ליג שנותרה מושלמת אחרי שלושה מחזורים. זה קרה בזכות רגע אחד של קסם, כשלפני הסיום שחרר דומיניק סובוסלאי בעיטה חופשית אדירה מ־30 מטרים שנעצרה רק ברשת של דיוויד ראיה.

באנגליה היללו את האלופה. גארי נוויל, בלם מנצ'סטר יונייטד לשעבר, אמר: "לליברפול יש משהו שאין לארסנל וארטטה כרגע, יכולת לנצח את המשחקים הגדולים האלה. ליברפול מאמינה שהיא צריכה לנצח משחקים כאלה, אני לא בטוח שאצל ארסנל יש את זה, הם פשוט לא רוצים להפסיד".

ב־’BBC’ נכתב: "זה לא היה המשחק הכי טוב, אבל הוכרע בסטייל עם בעיטה חופשית מדהימה של סובוסלאי בדקה ה־83. אלופת העונה שעברה שוב בפסגה עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים. עבור ארסנל, שוב מדובר במקרה של 'מה היה יכול להיות'".

דומיניק סובוסלאי רץ לחגוג (רויטרס)

ב"דיילי מייל" התלהבו במיוחד: "וואו, וואו, וואו. היה ברור שיידרש רגע של קסם כדי להכריע את המשחק, וסובוסלאי בדיוק סיפק את זה. בעיטה חופשית מושלמת שפגעה בקורה ונכנסה, רגע מיוחד באמת. המשחק לא היה טוב, אבל רגע הקסם הזה הכריע".

ב"סאן" סיכמו: "ליברפול ניצחה את ארסנל במשחק ענק באנפילד. סובוסלאי כבש בעיטה חופשית נהדרת בעשר הדקות האחרונות והביא לאלופה את כל הנקודות. ארסנל ספגה מכה נוספת עם הפציעות של בוקאיו סאקה ושל ויליאם סאליבה שכבר ירד בדקה הרביעית".