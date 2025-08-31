יום שני, 01.09.2025 שעה 00:20
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"ליברפול יודעת לנצח משחקים גדולים, ארסנל לא"

באנגליה החמיאו לאלופה שנותרה מושלמת בפרמייר ליג, נוויל: "ארסנל פשוט לא רוצה להפסיד". שבחים לסובוסלאי: "רגע קסום שהכריע משחק בינוני בסטייל"

הכותרת באנגליה (צילום מסך)
הכותרת באנגליה (צילום מסך)

ליברפול השיגה הערב (ראשון) ניצחון 0:1 על ארסנל באנפילד, והפכה לקבוצה היחידה בפרמייר ליג שנותרה מושלמת אחרי שלושה מחזורים. זה קרה בזכות רגע אחד של קסם, כשלפני הסיום שחרר דומיניק סובוסלאי בעיטה חופשית אדירה מ־30 מטרים שנעצרה רק ברשת של דיוויד ראיה.

באנגליה היללו את האלופה. גארי נוויל, בלם מנצ'סטר יונייטד לשעבר, אמר: "לליברפול יש משהו שאין לארסנל וארטטה כרגע, יכולת לנצח את המשחקים הגדולים האלה. ליברפול מאמינה שהיא צריכה לנצח משחקים כאלה, אני לא בטוח שאצל ארסנל יש את זה, הם פשוט לא רוצים להפסיד".

ב־’BBC’ נכתב: "זה לא היה המשחק הכי טוב, אבל הוכרע בסטייל עם בעיטה חופשית מדהימה של סובוסלאי בדקה ה־83. אלופת העונה שעברה שוב בפסגה עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים. עבור ארסנל, שוב מדובר במקרה של 'מה היה יכול להיות'".

דומיניק סובוסלאי רץ לחגוג (רויטרס)דומיניק סובוסלאי רץ לחגוג (רויטרס)

ב"דיילי מייל" התלהבו במיוחד: "וואו, וואו, וואו. היה ברור שיידרש רגע של קסם כדי להכריע את המשחק, וסובוסלאי בדיוק סיפק את זה. בעיטה חופשית מושלמת שפגעה בקורה ונכנסה, רגע מיוחד באמת. המשחק לא היה טוב, אבל רגע הקסם הזה הכריע".

ב"סאן" סיכמו: "ליברפול ניצחה את ארסנל במשחק ענק באנפילד. סובוסלאי כבש בעיטה חופשית נהדרת בעשר הדקות האחרונות והביא לאלופה את כל הנקודות. ארסנל ספגה מכה נוספת עם הפציעות של בוקאיו סאקה ושל ויליאם סאליבה שכבר ירד בדקה הרביעית".

הבעיטה של דומיניק סובוסלאי (רויטרס)הבעיטה של דומיניק סובוסלאי (רויטרס)
