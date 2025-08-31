יום שני, 01.09.2025 שעה 06:44
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

זוסמן: הראינו לכל אירופה שאסור לזלזל בנו

שחקן נבחרת ישראל אחרי הניצחון הענק על צרפת: "הראינו מה אנחנו שווים, יכולים לנצח כל קבוצה ביום נתון", משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

יובל זוסמן (קרדיט: איגוד הכדורסל)
יובל זוסמן (קרדיט: איגוד הכדורסל)

הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בכדורסל, שרשמה הערב (ראשון) את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, כשגברה כנגד כל הסיכויים 69:82 על נבחרת צרפת הגדולה ביורובאסקט. החבורה של אריאל בית הלחמי הייתה בטירוף בסיום.

יובל זוסמן אמר ל-ONE: “קודם כל כיף גדול להיות עם הקהל הזה, לשיר את התקווה זה אחד הרגעים הכי גדולים שלנו, אנחנו שרים את זה בגאווה ענקית. כל אחד צורח את הלב והנשמה שלו וזה נותן לנו המון אנרגיה, רצון וגאווה לייצג את המדינה. הראינו לכל אירופה מה אנחנו מסוגלים, אבל אסור לנו להרים את האף, אבל לאף קבוצה אסור לזלזל בנו”.

על דני אבדיה: “דני זה דני, זה הוא. ים היום השתחרר, גם תומר גינת, בר טימור נתן אחריות מדהימה ברבע האחרון והיה הגנתית מצוין, רומן סורקין. בסוף זה מאמץ קבוצתי והיה מדהים לראות את זה מהצד. זה נותן לנו אנרגיות מטורפות. אם ניצחנו את צרפת זה לא אומר שאנחנו מועמדים למדליה, אבל שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בכל יום נתון. אנחנו שם”.

המקום הראשון בהישג יד: “כן, וזה אחרי פקשוש קטן מול פולין. אנחנו יודעים מה יש לנו בידיים”.

נמרוד לוי אמר: “וואו, וואו, הרגשה באמת נהדרת. כיף גדול, אין מה להגיד. כולם נתנו הכל על המגרש ואני מאוד שמח, בטח מול הקהל שלנו, זה היה אדיר. אריאל אמר לנו מהתחלה שיש משחקים מהירים וצריך להתקדם אחרי הפסד או ניצחון. עכשיו אנחנו נשמח, אבל אנחנו נתקדם מזה מהר כי יש לנו עוד יומיים בלגיה ואנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. האם זה הניצחון הכי גדול שלי? חושב שכן, אתם תגידו. דני? הוא אדיר. קשה לעצור אותו, גם ברמות הכי גבוהות. רק שימשיך”.

