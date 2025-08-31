שלושה עשורים אחרי: כשישראל היממה את צרפת

נבחרת ישראל רשמה הערב (ראשון) אחת ההפתעות הגדולות של היורובאסקט 2025, עם ניצחון אדיר 69:82 על צרפת החזקה. מי שהוביל את החבורה בכחול־לבן היה דני אבדיה עם 23 נקודות ומשחק ענק מכל הלב, אבל מעל הכל, זו הייתה הופעה קבוצתית משובחת שהכניעה את אחת הנבחרות הנוצצות ביבשת.

הניצחון הזה לא רק נכנס לספרי ההיסטוריה בזכות המשמעות המקצועית שלו, אלא גם העלה חיוך גדול אצל אוהדי הספורט הוותיקים בישראל. הדהימה את צרפת? זה כבר קרה, אי שם בשנות ה־90, כשראובן עטר וחבריו לנבחרת ישראל בכדורגל ניצחו 2:3 במשחק בלתי נשכח מול הטריקולור, רגע שנצרב בזיכרון הקולקטיבי של אוהדי הכדורגל בארץ, באוקטובר 1993.

עכשיו, שלושה עשורים אחרי, ישראל שוב הצליחה להרעיד את הספורט הצרפתי, רק שהפעם זה קרה על הפרקט ולא על הדשא. השחקנים של ישראל שיחקו עם המון תשוקה, לחצו בהגנה, קלעו באחוזים טובים ברגעי ההכרעה, והשאירו את הצרפתים חסרי אונים במחצית השנייה. נציין שהניצחון האחרון של ישראל על צרפת בכדורסל היה ב-2008 במשחק אימון. הניצחון האחרון באליפות אירופה אי שם ב-1997.

דני אבדיה מסיים בדאנק (FIBA)

ולצד החגיגה, קשה היה להתעלם גם מהעקיצה שהחזירה נבחרת ישראל בעקיפין לעופר ינאי, בעלי הפועל תל אביב, שהתייחס רק לאחרונה לסוגיית המתאזרחים אחרי ההצגה של ג'ורדן לויד במדי נבחרת פולין מול ישראל. הערב הוכיחו הבחורים בכחול־לבן שהם יכולים להסתדר יפה גם בלי כוכבים מתאזרחים רבים, ולהדהים את צרפת בזכות כישרון ישראלי טהור.

עוד ערב בלתי נשכח לספורט הישראלי, שבו נבחרת קטנה על המפה מוכיחה פעם נוספת שהיא מסוגלת לכתוב פרק חדש של גאווה מול אחת המעצמות הגדולות בעולם.