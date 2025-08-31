מעידה ראשונה: ויאריאל סיימה ב-1:1 עם סלטה ויגו

המחזור השלישי בליגה הספרדית נמשך גם הערב (ראשון) עם מספר משחקים מעניינים. במשחק המוקדם של היום, ויאריאל סיימה ב-1:1 דרמטי עם סלטה ויגו ושמטה נקודות לראשונה העונה.

סלטה ויגו – ויאריאל 1:1

הצוללת הצהובה הגיעה אחרי שני ניצחונות ופתיחה נהדרת עם מאזן שערים של 0:7. הצהובים המשיכו ביכולת הטובה ואחרי חצי ראשון ללא שערים, ניקולה פפה כבש את שער היתרון בדקה ה-53 לאחר דאבל-פס נהדר ששבר את הגנת המארחת.

למרות זאת, סלטה לא ויתרה. עמוק בתוספת הזמן, בורחה איגלסיאס הוותיק נגח מקרוב לרשת וקבע שוויון דרמטי, 1:1 בסיום. ויאריאל סופגת ומאבדת נקודות לראשונה, סלטה עם 1:1 שלישי ברציפות לאחר ההפסד במחזור הפתיחה.