יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

ניצחון ראשון לסלובניה, פולין נותרה מושלמת

המארחת הדפה קאמבק של איסלנד בדרך ל-75:84. דונצ'יץ' עם טריפל דאבל הוביל את נבחרתו ל-69:86 על בלגיה. יוון המשיכה בשלה והביסה 53:94 את גאורגיה

ג'ורדן לויד (פיב
ג'ורדן לויד (פיב"א)

המחזור השלישי בשלב הבתים של היורובאסקט המשיך היום (ראשון), כשבמוקד סלובניה של לוקה דונצ’יץ’ אחרי שני הפסדים מאכזבים – הצליחה להשיג ניצחון ראשון בטורניר עם 69:86 על נבחרת בלגיה. בנוסף, יוון המשיכה ביכולת הטובה שלה עם 53:94 מפלצתי על גאורגיה בבית ג’. באותו בית נפגשו מאוחר יותר גם איטליה ובוסניה הרצגובינה, והבלקנים נכנעו בסיום להופעה אדירה של סימאונה פונטקיו עם 36 נק’.

בבבית הישראלי הצליחה פולין לשמור על מאזן מושלם ועלתה לראשות הבית בעקבות ההפסד של צרפת מוקדם יותר לנבחרת ישראל, אחרי ששרדה קאמבק של האיסלנדים בדרך ל-75:84 בסיום.

השחקנים הפולנים מאושרים (IMAGO)השחקנים הפולנים מאושרים (IMAGO)

פולין – איסלנד 75:84

אחרי הניצחון על אמש על נבחרת ישראל, התייצבה המארחת 24 שעות לאחר מכן להתמודדות מול הנבחרת מהצפונית, שאיבדה סיכוי ריאלי להעפיל אחרי שאתמול איבדה בדקות הסיום את היתרון בדרך להפסד מול בלגיה. הפולנים החלו ללחוץ על הגז באמצע הרבע הראשון עם התעוררות של ג’ורדן לויד, אך האורחת הכניסה את הכדורים אל טריגבי הלינסון לצבע, והסנטר העצום צימק את הפיגור לשלוש בלבד.

ברבע השני המארחת נהנתה משלשות של אונדז’יי פלוטה, ולצד יכולת טובה של פוניטקה הצליחו הפולנים לשתק כמעט את כל האיסלנדים מלבד הלינסון, וחזרו ליתרון דו-ספרתי לפני הירידה להפסקה. בחזרה להתמודדות השתלט פוניטקה על המשחק ורשם תשע נקודות ברבע השלישי ששמרו על הפולנים בהובלה, וחיפה על יום פחות מוצלח של הספסל של נבחרתו.

האורחת הציגה בפתיחת הרבה האחרון הגנה טובה שעצרה את הפולנים, וצימקה את ההפרש שעמד בשיאו על 16 לחמש נקודות בלבד. המארחת לא מצאה תשובות וראתה גם את השלשות מתחילות להיכנס לאיסלנד. קאמיל לשינסקי ודומיניק אוליז’ק עם שלשה והוק שוט קשה בצבע החזירו את היתרון לצד האדום, אשר אגיר סטינרסון ספג עבירה טכנית ושלח את ג’ורדן לויד לשלוש נקודות מהקו שהבטיחו את הניצחון.

אונדזאונדז'יי פלוטה בדרך לסל (IMAGO)

סלובניה – בלגיה 86:69

הסלובנים והבלגים כזכור נמצאים עם ישראל בבית ד’. דונצ’יץ’ וחבריו ספגו כאמור 105:95 מפולין במחזור הפתיחה ונכנעו 103:95 גם לצרפת. הפעם, הם יצאו עם ידם על העליונה בזכות השלמת העבודה בכל רבע ורבע.

לוקה כמובן שוב בלט מעל כולם עם 26 נקודות, 11 אסיסטיים ו-10 ריבאונדים – טריפל דאבל ראשון עבורו באליפות אירופה. מנגד אצל החבורה של דריו ג'רג'ה, 15 נקודות של אנדי ואן וליט לא הספיקו באמת בשביל להפריע לסלובניה. אגב, הטריפל דאבל של דונצ’יץ’ הוא החמישי בלבד בהיסטוריית הטורניר.

גאורגיה – יוון 94:53

היוונים פתחו את התחרות עם 66:75 על איטליה והביסו בקלות את נבחרת קפריסין במשחק השני. מול הגאורגים, נראה כי זה אפילו היה קל יותר לואסיליס ספאנוליס וחניכיו. הרבע הראשון נגמר בהפרש דו ספרתי לטובת המנצחת, פער שרק גדל ככל שהדקות נקפו. יאניס אדטוקומבו להט עם 27 נקודות, כשגם קונסטנטינוס מיטוגלו הצטיין (17 נקודות).

ספרד – קפריסין 47:91

המנצחת רושמת ניצחון שני ברציפות לאחר שגברה אמש על בוסניה, והיא עולה למאזן 1:2 ומורידה את יריבתה המארחת של הבית למאזן 3:0. כבר בפתיחה היה ברור לאן הרוח נושבת לאחר שה’לה רוחה’ עלו ליתרון 24 במחצית, ומשם המשיכו עם הרגל על הגז במשחק שהפך לגארבג’ טיים אחד ארוך.

ווילי הרננגומז הוביל את הספרדים עם 19 נקודות ו-8 ריבאונדים, בעוד סאנטי יוסטה הוסיף 12 נק’. אצל המפסידה בלט דרל וויליס עם 16 נק’, אך חוץ ממנו אף קפריסאי נוסף לא קלע בספרות כפולות.

איטליה – בוסניה הרצגובינה 79:96

בבית ג’ הקשוח נפגשו הנבחרת מארץ המגף עם הבלקנים, שפתחו בטירוף בהובלתו של אדין אטיץ’ ויוסוף נורקיץ’, אך האיטלקים התאוששו מהר וחזרו לתמונה בהובלת סימאונה פונטקיו, שקלע 12 מתוך ה-22 של קבוצתו ברבע הראשון. המשחק הוסיף להיות צמוד ברבע השני, כאשר שתי הנבחרות לא הצליחו לעלות להובלה משמעותית.

הבוסנים הרבו ללכת אל תוך הצבע כדי לנצל את יתרון הגודל, אך האיטלקים ביום קליעה טוב לשלוש ברחו ליתרון דו-ספרתי על סף הרבע האחרון. נורקיץ’ לבדו ניסה לכרסם בהפרש, אך דריוס תומפסון במשחק יעיל הצליח להדוף את החזרה של הבלקנים, שבמשך ארבע דקות נעצרו ללא נקודות נכנעו בסיום להצגה של פונטקיו עם 36 נקודות. נורקיץ’ עם דאבל-דאבל של 21 נקודות ועשרה ריבאונדים לא הצליח להושיע.

סימאונה פונטקיו (IMAGO)סימאונה פונטקיו (IMAGO)
