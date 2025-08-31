תומר יוספי פתח וכבש בהפסד 4:1 של קבוצתו

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# תומר יוספי פתח בהרכב של פוליסיה ז’יטומיר וכבש שער יתרון כבר בדקה השביעית למשחק נגד דינמו קייב. לרוע מזלו, זה היה השער היחיד של קבוצתו, כשהיריבה התעוררה ושמה לה רביעייה, במשחק שנגמר בהפסד 4:1.

# אחרי ההעפלה לליגת האלופות, עופרי ארד פתח במדי קייראט ורשם 63 דקות בניצחון קבוצתו 0:1 על אוקטוזפש, מה שהעלה את קייראט למקום השני עם מאזן דומה לאסטנה שבמקום הראשון. דן גלזר, שנפצע במשחק נגד סלטיק, לא נכלל בסגל.

עופרי ארד מול ליאם סקאלס (רויטרס)

# נטע לביא פתח על הספסל במדי קבוצתו החדשה, מצ׳ידה זלביה במשחק הליגה נגד פרונטלה. הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-60 כשהתוצאה הייתה 2:2, אך לא סייע לקבוצתו לנצח, והמשחק נגמר ב-3:5 לפרונטלה.

# בבלגיה, עומרי גאנדלמן המשיך בהרכב גנט והשלים 90 דקות מול קלאב ברוז’, במשחק שהסתיים ב-1:1, כשקבוצתו הצליחה למצוא את השוויון עמוק בתוך תוספת הזמן.

# עדן קארצב עזר לשנזן הסינית לנצח 0:2 את מייזו האקה שהרחיק את קבוצתו מהתחתית. הקשר האחורי ספג כרטיס צהוב במהלך המשחק.