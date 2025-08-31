יום ראשון, 31.08.2025 שעה 18:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

תומר יוספי פתח וכבש בהפסד 4:1 של קבוצתו

הקשר הישראלי עלה ב-11 של פוליסיה ז'יטומיר נגד דינמו קייב, וכבש שער כבר בדקה השביעית. 63 דקות לעופרי ארד בניצחון קייראט, 31 דקות לנטע לביא

|
תומר יוספי (שחר גרוס)
תומר יוספי (שחר גרוס)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

תומר יוספי פתח בהרכב של פוליסיה ז’יטומיר וכבש שער יתרון כבר בדקה השביעית למשחק נגד דינמו קייב. לרוע מזלו, זה היה השער היחיד של קבוצתו, כשהיריבה התעוררה ושמה לה רביעייה, במשחק שנגמר בהפסד 4:1.

# אחרי ההעפלה לליגת האלופות, עופרי ארד פתח במדי קייראט ורשם 63 דקות בניצחון קבוצתו 0:1 על אוקטוזפש, מה שהעלה את קייראט למקום השני עם מאזן דומה לאסטנה שבמקום הראשון. דן גלזר, שנפצע במשחק נגד סלטיק, לא נכלל בסגל.

עופרי ארד מול ליאם סקאלס (רויטרס)עופרי ארד מול ליאם סקאלס (רויטרס)

נטע לביא פתח על הספסל במדי קבוצתו החדשה, מצ׳ידה זלביה במשחק הליגה נגד פרונטלה. הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-60 כשהתוצאה הייתה 2:2, אך לא סייע לקבוצתו לנצח, והמשחק נגמר ב-3:5 לפרונטלה.

# בבלגיה, עומרי גאנדלמן המשיך בהרכב גנט והשלים 90 דקות מול קלאב ברוז’, במשחק שהסתיים ב-1:1, כשקבוצתו הצליחה למצוא את השוויון עמוק בתוך תוספת הזמן.

עדן קארצב עזר לשנזן הסינית לנצח 0:2 את מייזו האקה שהרחיק את קבוצתו מהתחתית. הקשר האחורי ספג כרטיס צהוב במהלך המשחק.

