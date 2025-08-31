יום ראשון, 31.08.2025 שעה 15:43
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

תתאושש? ישראל אנדרגוג נגד צרפת לפי ה׳ווינר׳

על פי המועצה, הסיכויים של החבורה של בית הלחמי לנצח לא גבוהים, כשהיתרון עומד על 14 לטובתם ביחס של פי 1.90. וגם: חיפה - בית״ר, מכבי ת״א וברסה

|
דני אבדיה בטירוף (FIBA)
דני אבדיה בטירוף (FIBA)

ערב גדוש בספורט לפנינו היום (ראשון), עם מספר משחקים מרתקים בזירה הארצית והעולמית.  במוקד, הופעתה של נבחרת ישראל מול צרפת ביורובאסקט. כמו כן, בית״ר ירושלים תארח את מכבי חיפה למשחק המרכזי בליגת העל, מכבי תל אביב פותחת עונה נגד מכבי נתניה במפגש מסקרן וברצלונה מתארחת אצל ראיו ואייקנו.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן

אחרי שהפסידה אמש לנבחרת פולין, החבורה של אריאל בית הלחמי תנסה להתאושש נגד אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורובאסקט, נבחרת צרפת. לפי המועצה, הישראליים אנדרדוג מובהק, כשניצחון שלהם או הפסד בפחות מ-14 נקודות שווה פי 1.90 על הכסף. לעומת זאת, ניצחון של צרפת ביותר מ-14 נקודות, יהיה שווה פי 1.80 על הכסף. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של הטריקולור ב-14 נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9 על הכסף.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

בכדורגל, ליגת העל תמשך הערב עם שני מפגשים מרתקים. במשחק המרכזי, בית״ר ירושלים מארחת את מכבי חיפה, כשהיא פייבוריטית. ניצחון צהוב שחור יהיה שווה פי 2.15, בעוד ניצחון חוץ של הירוקים יהיה שווה פי 2.85. תיקו יהיה שווה פי 3.40.

במשחק הנוסף, מכבי תל אביב פותחת את העונה, אחרי שלא שיחקה במחזור הראשון בגלל אירופה. הצהובים יארחו את היהלומים כשהם פייבוריטים מובהקים עם יחס של פי 1.25 בלבד לניצחון שלהם. לעומת זאת, ניצחון של יוסי אבוקסיס וחניכיו שווה לא פחות מפי 7.70 על הכסף. תיקו יהיה שווה פי 5.50.

עידו שחר ואושר דוידה מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)עידו שחר ואושר דוידה מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)

בספרד, ברצלונה תנסה לצאת לפגרת הנבחרות במאזן מושלם כשתתארח אצל ראיו ואייקנו. הקטלונים פייבוריטים עם יחס של פי 1.30 לניצחון שלהם, בעוד תיקו שווה פי 5.20 וניצחון ביתי של ראיו יהיה שווה פי 6.70.

