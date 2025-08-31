הקלטות ה-VAR פורסמו, זעם בריאל: זה אבסורד

ריאל מדריד יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא עם ניצחון נוסף, אך גם עם תחושת תסכול עצומה. הקבוצה של צ'אבי אלונסו התקשתה מול מיורקה והצליחה להפוך פיגור לניצחון, אך עיקר הדיון לאחר המשחק התמקד בשלושה שערים שנפסלו לבלאנקוס, שניים של קיליאן אמבפה בשל נבדל, ועוד אחד של ארדה גולר בשל נגיעה ביד.

פרסום האודיו של השופטים

השער השנוי ביותר במחלוקת היה זה של גולר בדקה ה־55. לאחר מהלך של פרנקו מסטנטואונו והדיפה של השוער ליאו רומן, הכדור פגע בידו של הקשר הטורקי שניות לפני שהכניס אותו לרשת. השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס תחילה אישר את השער, אך בעצת שופט ה־VAR, פולידו סנטנה, נשלח לצפות בצילומים והחליט לפסול.

באיגוד השופטים פרסמו את השיחה המלאה: "אני ממליץ על בדיקה כדי שתוכל להעריך נגיעת יד. לדעתי היא קיימת ויש מיידיות למהלך", אמר סנטנה. השופט הראשי השיב: "אני רוצה לראות תקריב. כן, זה מידי ומקרי, ולכן אני פוסל את השער". התקנון של ההתאחדות בספרד קובע שכל שער שמובקע מיד לאחר נגיעת יד, גם אם מקרית, ייפסל. לכן, מבחינה טכנית, השופטים פעלו על פי הנהלים, גם אם הדבר עורר את זעמם של אוהדי ריאל מדריד.

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה

בהמשך המשחק טענו אנשי מיורקה לנגיעת יד ברחבה מצד אלברו קאררס, אך הפעם סאנצ'ס מרטינס כלל לא ניגש למסך, והאיגוד לא פרסם אודיו על המקרה.

זעם בריאל מדריד TV

בערוץ הרשמי של ריאל מדריד לא הסתירו את התסכול. "עוד מחזור, שוב אנחנו חוזרים לליגת נגריירה. שלושה שערים נפסלו לנו במשחק אחד, שלוש פעמים זה קרה מאז שהוכנס ה־VAR, ותמיד נגד ריאל מדריד. צירוף מקרים?", תהה אחד הפרשנים.

הפאנליסטים התעכבו בעיקר על שתי נקודות: התמונה שבחרו השופטים כדי לקבוע נבדל בשער הראשון של אמבפה, והחלטת הפסילה לשער של גולר. "זו בדיחה גרועה. ב־2025 חייבת להיות הוכחה ברורה אם זה נבדל או לא", אמרו. "במקרה של גולר, קשה בכלל לראות אם הכדור נגע ביד. מדובר בתנוחה טבעית, והכדור הגיע אחרי ריבאונד מהשוער. זה אבסורד".

ארדה גולר חוגג (רויטרס)

הביקורת גלשה גם להשוואה עם מפעלים אחרים: "בגביע העולם למועדונים יש מערכת רצינית. כאן, בליגה, זה זבל מוחלט. אנשים כבר עוזבים את הפלטפורמות", הוסיפו. חסוס אלקיידה, מנהל הערוץ, טען כי הנתונים מצביעים על עיוות: "בכל חריגה סטטיסטית, ריאל מדריד היא הנפגעת וברצלונה המרוויחה". הפרשן אנטוניו אסטבה הציג נתון נוסף: "אם בשנה שעברה לא היה VAR, ריאל הייתה אלופה".

גם אם באתר הרשמי של המועדון ניסו להמעיט בעוצמת המחלוקת והסתפקו בציון של "נבדל מילימטרי" ו"יד צמודה לגוף", קשה היה להסתיר את הזעם שעלה ממסך הטלוויזיה. ניצחון או לא, בריאל מדריד יוצאים לפגרה בעיקר עם טעם מר.