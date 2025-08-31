יום ראשון, 31.08.2025 שעה 16:08
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
60-72ויאריאל2
62-62ברצלונה3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-13אוביידו14
24-33אתלטיקו מדריד15
24-33ריאל סוסיאדד16
24-23סלטה ויגו17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

הקלטות ה-VAR פורסמו, זעם בריאל: זה אבסורד

באיגוד השופטים בספרד פרסמו את השיחות המלאות שהובילו לפסילת השערים, בערוץ הקבוצה תקפו בחריפות את ההחלטות: "בלי VAR היינו אלופים, בדיחה גרועה"

|
נבדל? (צילום מסך)
נבדל? (צילום מסך)

ריאל מדריד יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא עם ניצחון נוסף, אך גם עם תחושת תסכול עצומה. הקבוצה של צ'אבי אלונסו התקשתה מול מיורקה והצליחה להפוך פיגור לניצחון, אך עיקר הדיון לאחר המשחק התמקד בשלושה שערים שנפסלו לבלאנקוס, שניים של קיליאן אמבפה בשל נבדל, ועוד אחד של ארדה גולר בשל נגיעה ביד.

פרסום האודיו של השופטים

השער השנוי ביותר במחלוקת היה זה של גולר בדקה ה־55. לאחר מהלך של פרנקו מסטנטואונו והדיפה של השוער ליאו רומן, הכדור פגע בידו של הקשר הטורקי שניות לפני שהכניס אותו לרשת. השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס תחילה אישר את השער, אך בעצת שופט ה־VAR, פולידו סנטנה, נשלח לצפות בצילומים והחליט לפסול.

באיגוד השופטים פרסמו את השיחה המלאה: "אני ממליץ על בדיקה כדי שתוכל להעריך נגיעת יד. לדעתי היא קיימת ויש מיידיות למהלך", אמר סנטנה. השופט הראשי השיב: "אני רוצה לראות תקריב. כן, זה מידי ומקרי, ולכן אני פוסל את השער". התקנון של ההתאחדות בספרד קובע שכל שער שמובקע מיד לאחר נגיעת יד, גם אם מקרית, ייפסל. לכן, מבחינה טכנית, השופטים פעלו על פי הנהלים, גם אם הדבר עורר את זעמם של אוהדי ריאל מדריד.

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה

בהמשך המשחק טענו אנשי מיורקה לנגיעת יד ברחבה מצד אלברו קאררס, אך הפעם סאנצ'ס מרטינס כלל לא ניגש למסך, והאיגוד לא פרסם אודיו על המקרה.

זעם בריאל מדריד TV

בערוץ הרשמי של ריאל מדריד לא הסתירו את התסכול. "עוד מחזור, שוב אנחנו חוזרים לליגת נגריירה. שלושה שערים נפסלו לנו במשחק אחד, שלוש פעמים זה קרה מאז שהוכנס ה־VAR, ותמיד נגד ריאל מדריד. צירוף מקרים?", תהה אחד הפרשנים.

הפאנליסטים התעכבו בעיקר על שתי נקודות: התמונה שבחרו השופטים כדי לקבוע נבדל בשער הראשון של אמבפה, והחלטת הפסילה לשער של גולר. "זו בדיחה גרועה. ב־2025 חייבת להיות הוכחה ברורה אם זה נבדל או לא", אמרו. "במקרה של גולר, קשה בכלל לראות אם הכדור נגע ביד. מדובר בתנוחה טבעית, והכדור הגיע אחרי ריבאונד מהשוער. זה אבסורד".

ארדה גולר חוגג (רויטרס)ארדה גולר חוגג (רויטרס)

הביקורת גלשה גם להשוואה עם מפעלים אחרים: "בגביע העולם למועדונים יש מערכת רצינית. כאן, בליגה, זה זבל מוחלט. אנשים כבר עוזבים את הפלטפורמות", הוסיפו. חסוס אלקיידה, מנהל הערוץ, טען כי הנתונים מצביעים על עיוות: "בכל חריגה סטטיסטית, ריאל מדריד היא הנפגעת וברצלונה המרוויחה". הפרשן אנטוניו אסטבה הציג נתון נוסף: "אם בשנה שעברה לא היה VAR, ריאל הייתה אלופה".

גם אם באתר הרשמי של המועדון ניסו להמעיט בעוצמת המחלוקת והסתפקו בציון של "נבדל מילימטרי" ו"יד צמודה לגוף", קשה היה להסתיר את הזעם שעלה ממסך הטלוויזיה. ניצחון או לא, בריאל מדריד יוצאים לפגרה בעיקר עם טעם מר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */