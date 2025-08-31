אחרי שפוטר: חמש התחנות האפשריות של מוריניו

אם יש משהו שאי אפשר להאשים בו את ז'וזה מוריניו, זו התשוקה הבלתי נגמרת שלו להוכיח את עצמו כמאמן. עם כל הפגמים וגם ההצלחות, המאמן הפורטוגלי מעולם לא חשש מאתגר, לא משנה לאן הוביל אותו. וכעת, אחרי פיטוריו מפנרבחצ'ה, תיפתח בפני "המיוחד" תקופה חדשה שבה ינסה להותיר חותם בקבוצה אחרת.

הפיטורים של הפורטוגלי מגיעים בעיתוי לא פשוט, ממש בתחילת העונה, זמן שבו קשה בהרבה למצוא משרה פנויה לעומת תקופת הקיץ. עם זאת, אף אחד לא יוכל למחוק ממנו את התווית "המיוחד", גם אחרי המשברים האחרונים. ובעניין הזה, הצעות לא ייחסרו לו.

ערב הסעודית דופקת בדלת

זהו יעד שנראה בלתי נמנע בשלב כלשהו בקריירה של מוריניו. הפיתויים מסעודיה כבר הדהדו לא אחת בראשו של הפורטוגלי, כאשר דחה בעבר הצעות מסחררות מהכדורגל הסעודי. עם זאת, כעת עשוי להיות הזמן הנכון למוריניו לנסות את מזלו בליגת סעודיה, שצומחת בקצב מסחרר בשנים האחרונות. הגעתו של "המיוחד" יכולה להיות הצעד שייתן לליגה את הדחיפה הסופית קדימה.

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

אפשרות לחזור ליונייטד

אם יש מועדון ענק באירופה שמתקשה להתעורר, זו מנצ'סטר יונייטד. גם הגעתו של רובן אמורים לא הצליחה להוציא את הקבוצה מהתרדמת, ובזמן האחרון מתחילים לחשוש גם לעתידו. ההדחה מהגביע על ידי קבוצה מהליגה הרביעית באנגליה רק העמיקה את המשבר.

לא פלא שהחלו לצוץ ספקולציות על חזרה אפשרית של מוריניו לאולד טראפורד כדי לסגור חשבון ישן. עם חלוף הזמן, רבים החלו להעריך יותר את תקופתו ביונייטד, שבמהלכה הניף את גביע הליגה האירופית אחרי בצורת ממושכת.

נוטינגהאם פורסט מחכה

ימיו של נונו אספיריטו סנטו בנוטינגהאם פורסט עשויים להיות ספורים. למרות שהצעיד את הקבוצה עד לליגה האירופית, יחסיו הרעועים עם ההנהלה מערערים את מעמדו, וכל טעות עלולה לעלות לו במשרה. אנגליה כבר מלאה בשמועות על אפשרות שמוריניו יחליף אותו. "המיוחד" מעולם לא הסתיר את רצונו לשוב לאנגליה כמאמן, וההזדמנות בפורסט, שמשחקת גם באירופה, עשויה לקרוץ לו אם נונו אכן יעזוב.

בדרך לפרמייר ליג? מוריניו (צילום מסך)

חזרה לפורטוגל

מוריניו עצמו כבר רמז לאחרונה: "אני בהחלט אחזור לפורטוגל. זה עוד לא קרה, אבל זה יקרה. לא כי אני קרוב לסיום, אלא כי אני מרגיש שאני רחוק ממנו", הודה. "אני לא רוצה להגיע לפורטוגל לתקופה מוזהבת של סיום קריירה, אלא להגיע בשיאי, בריא ובעל כוחות פיזיים ומנטליים".

ומה עדיף ממועד שכזה אם לא עכשיו? אמנם דלתותיהן של בנפיקה, פורטו וספורטינג ליסבון סגורות כרגע, אך אי אפשר לדעת אם הפופולריות של מוריניו במולדתו לא תוביל לחזרה מפתיעה בקרוב לליגה הפורטוגלית.

הנבחרת רחוקה מהישג יד

עוד חלום שלא התגשם אצל מוריניו הוא לאמן את נבחרת פורטוגל. נכון לעכשיו, זהו יעד רחוק מאוד: רוברטו מרטינס עושה עבודה מצוינת כמאמן הנבחרת ואין סיבה שיחליפו אותו בזמן הקרוב. עם זאת, אם מוריניו יחליט להתרחק מהמגרשים ולחכות בסבלנות, ייתכן שבעתיד ימצא את עצמו מקבל את ההזדמנות להיות האיש על הקווים של הנבחרת הלאומית.