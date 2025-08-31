קורנפיין: אם שועה בריא הוא חייב לפתוח

שחקן העבר ואגדת בית”ר ירושלים, איציק קורנפיין, עלה לדבר היום ב”שיחת היום” ב-ONE, והתייחס למספר נושאים. בראש ובראשונה דיבר שוער העבר על זיו אריה, מאמן היריבה העירונית הפועל ירושלים, ובהמשך שיתף את דעתו בנושא ירדן שועה.

מה דעתך על סאגת זיו אריה? מה היית עושה במקומם?

”מי שרואה את זיו אריה כשהוא מתראיין רואה שהסיטואציה משפיעה עליו מאוד. אנחנו חיים במדינה שהשגרה היא כזו. כולנו עובדים וכולנו מתעסקים בדברים ומשתדלים להתגבר על הסיטואציה של המלחמה והחטופים. אני חושב שהפועל ירושלים תצטרך לקיים איתו דיאלוג ולראות איך מסייעים, לאו דווקא לסגור את העניין, אולי אנשי צוות שייכנסו קצת יותר לעניינים. הוא שבע שנים בהפועל ירושלים והוא פקטור משמעותי”.

אז אולי הוא מיצה כבר בהפועל ירושלים.

”היכולת המקצועית שלו היא גבוהה מאוד, מעבר לטקטיקה צריך גם אנרגיות, ואם זה באמת המצב וזה משפיע על האנרגיות שלו, זה משפיע גם על האנרגיות של הקבוצה וצריך שאנשים בקבוצה יעשו חשיבה איך מוציאים יותר ברמת האנרגיות. עם שני הפסדים בפתיחה, כשיש עוד שני משחקים קשים בהמשך, זו לא פתיחה אידיאלית”.

היית פותח עם שועה היום?

”בהנחה שהוא בריא כן. אני לא יודע מה הסיפור עם הכאבים ברגל וזה שלא התאמן סדיר, אבל אם הוא מתאמן סדיר אין פה בכלל שאלה”.

איזה משחק יתפתח הערב?

”תהיה אווירה נהדרת. סולד אאוט ראשון במשחק בית ראשון. תמיד יש התרגשות יתרה במשחק הראשון, על אחת כמה וכמה מול מכבי חיפה, יהיה משחק מאוד מעניין, בית”ר אטרקטיבית, חיפה אחרי 0:4. יהיה משחק פתוח עם הרבה שערים, אני חושב ששתי הקבוצות יודעות שהמשחק הזה מהווה אמירה של ‘אנחנו פה’ והצהרת כוונות".

תוצאה?

“2:3 בית”ר”