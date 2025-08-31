יום ראשון, 31.08.2025 שעה 15:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

קורנפיין: אם שועה בריא הוא חייב לפתוח

שוער העבר של בית"ר י-ם התייחס ב"שיחת היום" למשחק מול מכבי חיפה: "אם שועה מתאמן סדיר הוא חייב לפתוח". לגבי זיו אריה: "מצריך חשיבה מהמועדון"

|
איציק קורנפיין (אורן בן חקון)
איציק קורנפיין (אורן בן חקון)

שחקן העבר ואגדת בית”ר ירושלים, איציק קורנפיין, עלה לדבר היום ב”שיחת היום” ב-ONE, והתייחס למספר נושאים. בראש ובראשונה דיבר שוער העבר על זיו אריה, מאמן היריבה העירונית הפועל ירושלים, ובהמשך שיתף את דעתו בנושא ירדן שועה.

מה דעתך על סאגת זיו אריה? מה היית עושה במקומם?
”מי שרואה את זיו אריה כשהוא מתראיין רואה שהסיטואציה משפיעה עליו מאוד. אנחנו חיים במדינה שהשגרה היא כזו. כולנו עובדים וכולנו מתעסקים בדברים ומשתדלים להתגבר על הסיטואציה של המלחמה והחטופים. אני חושב שהפועל ירושלים תצטרך לקיים איתו דיאלוג ולראות איך מסייעים, לאו דווקא לסגור את העניין, אולי אנשי צוות שייכנסו קצת יותר לעניינים. הוא שבע שנים בהפועל ירושלים והוא פקטור משמעותי”.

אז אולי הוא מיצה כבר בהפועל ירושלים.
”היכולת המקצועית שלו היא גבוהה מאוד, מעבר לטקטיקה צריך גם אנרגיות, ואם זה באמת המצב וזה משפיע על האנרגיות שלו, זה משפיע גם על האנרגיות של הקבוצה וצריך שאנשים בקבוצה יעשו חשיבה איך מוציאים יותר ברמת האנרגיות. עם שני הפסדים בפתיחה, כשיש עוד שני משחקים קשים בהמשך, זו לא פתיחה אידיאלית”.

היית פותח עם שועה היום?
”בהנחה שהוא בריא כן. אני לא יודע מה הסיפור עם הכאבים ברגל וזה שלא התאמן סדיר, אבל אם הוא מתאמן סדיר אין פה בכלל שאלה”.

איזה משחק יתפתח הערב?
”תהיה אווירה נהדרת. סולד אאוט ראשון במשחק בית ראשון. תמיד יש התרגשות יתרה במשחק הראשון, על אחת כמה וכמה מול מכבי חיפה, יהיה משחק מאוד מעניין, בית”ר אטרקטיבית, חיפה אחרי 0:4. יהיה משחק פתוח עם הרבה שערים, אני חושב ששתי הקבוצות יודעות שהמשחק הזה מהווה אמירה של ‘אנחנו פה’ והצהרת כוונות".

תוצאה?
“2:3 בית”ר”

אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
