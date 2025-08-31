יעד גונן האריך את חוזהו בהפועל חיפה בשנתיים

לפני כשבוע פרסמנו לראשונה כאן ב-ONE כי הפועל חיפה הציעה לכישרון הצעיר שלה, יעד גונן, שאמור היה לסיים את חוזהו בקיץ הקרוב, חוזה לשלוש שנים, והבוקר (ראשון) הקבוצה הודיעה רשמית על הארכת חוזהו.

גונן בן ה-19, שיכול לשחק במגוון תפקידי התקפה וקישור גדל במחלקת הנוער האדומה ובעונה הקודמת היה קפטן קבוצת הנוער. הוא האריך את חוזהו בשנתיים נוספות, עד תום עונת 2027/28, באמצעות סוכנו אדם קידן.

הבעלים יואב כץ אמר: "אנחנו שמחים להמשיך ולקדם שחקנים כישרוניים שגדלו אצלנו במחלקת הנוער". יעד גונן הוסיף: "אני מודה ליואב כץ, גל אראל ואיתי רק שהאמינו בי. תודה גדולה גם לרם בן מיכאל שאימן אותי מגיל ילדים וקידם אותי. אעשה הכל כדי לגרום לאוהדים ולצוות גאווה".