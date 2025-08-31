מחצית ראשונה: ברייטון - מנצ'סטר סיטי 0:0

המחזור השלישי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד מנצ’סטר סיטי רוצה לחזור למסלול הניצחונות כשהיא מתארחת אצל ברייטון, ובמקביל נוטינגהאם פורסט מארחת את ווסטהאם למשחק מרתק לא פחות.

ברייטון – מנצ’סטר סיטי 0:0

הסיטיזנס פתחו מצוין את העונה עם ניצחון משכנע בדמות 0:4 על וולבס, אך לאחר מכן נעצרו עם 2:0 לטוטנהאם. כעת פפ גווארדיולה וחניכיו מחפשים את ניצחונם השני העונה בפרמייר ליג מול השחפים, שאחרי עונה די חיובית אשתקד, חווים פתיחת עונה לא טובה מבחינתם כשהם עם נקודה אחת אחרי שני מחזורים, וכעת מקווים להפתיע את התכולים ממנצ’סטר.

נוטינגהאם פורסט – ווסטהאם 0:0

הטריקי טריס רשמו עונה די מוצלחת מבחינתם בשנה שעברה, ואת העונה פתחו באותה מגמה עם 1:3 על ברנטפורד, אלא שאז נעצרו בחלוקת הנקודות מול קריסטל פאלאס וכעת מקווים לחזור למסלול נגד הקבוצה מלונדון, שמקווה להתאושש מפתיחת העונה הגרועה בה הפסידה לסנדרלנד והובסה לצ’לסי, ולקטוף נקודות ראשונות בליגה.