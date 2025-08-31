יום ראשון, 31.08.2025 שעה 16:37
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-13לידס10
32-42מנצ'סטר סיטי11
36-43ברנלי12
35-33ברנטפורד13
21-12קריסטל פאלאס14
23-23ניוקאסל15
24-23פולהאם16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

מחצית ראשונה: ברייטון - מנצ'סטר סיטי 0:0

פרמייר ליג, מחזור 3: לאחר ניסיונות רבים שלא צלחו, ארלינג הולאנד העלה את גווארדיולה ליתרון בדקה ה-34 ושחרר לחץ. במקביל: פורסט - ווסטהאם 0:0

|
ג'ון סטונס וקאורו מיטומה (רויטרס)
ג'ון סטונס וקאורו מיטומה (רויטרס)

המחזור השלישי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד מנצ’סטר סיטי רוצה לחזור למסלול הניצחונות כשהיא מתארחת אצל ברייטון, ובמקביל נוטינגהאם פורסט מארחת את ווסטהאם למשחק מרתק לא פחות.

ברייטון – מנצ’סטר סיטי 0:0

הסיטיזנס פתחו מצוין את העונה עם ניצחון משכנע בדמות 0:4 על וולבס, אך לאחר מכן נעצרו עם 2:0 לטוטנהאם. כעת פפ גווארדיולה וחניכיו מחפשים את ניצחונם השני העונה בפרמייר ליג מול השחפים, שאחרי עונה די חיובית אשתקד, חווים פתיחת עונה לא טובה מבחינתם כשהם עם נקודה אחת אחרי שני מחזורים, וכעת מקווים להפתיע את התכולים ממנצ’סטר.

נוטינגהאם פורסט – ווסטהאם 0:0

הטריקי טריס רשמו עונה די מוצלחת מבחינתם בשנה שעברה, ואת העונה פתחו באותה מגמה עם 1:3 על ברנטפורד, אלא שאז נעצרו בחלוקת הנקודות מול קריסטל פאלאס וכעת מקווים לחזור למסלול נגד הקבוצה מלונדון, שמקווה להתאושש מפתיחת העונה הגרועה בה הפסידה לסנדרלנד והובסה לצ’לסי, ולקטוף נקודות ראשונות בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
