"עזו עורך חימום ואז יושב בחוץ? זה לא אימון"

עורך דינו של הקשר, שי אליאס, ל"שיחת היום": "מכבי חשופה משפטית ויודעת את זה. הוא לא מתאמן עם הקבוצה. מחירו צריך להיות 200 אלף אירו לכל היותר"

אורי עזו (רדאד ג'בארה)
אורי עזו (רדאד ג'בארה)

עונת 2024/25 של ליגת העל כבר בעיצומה, ואחד השחקנים המבטיחים בכדורגל הישראלי, אורי עזו, עדיין לא יודע היכן ישחק העונה. שי אליאס, עורך דינו של שחקן מכבי תל אביב, ששלח לאחרונה מכתב חריף ודרש שחרור מיידי בצל הסכסוך עם המועדון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ושפך אור על המצב של מיוצגו.

האם התביעה הוגשה?
”עדיין לא. היא מוכנה, אבל אנחנו מחכים פרק זמן של 48 שעות כדי לנסות לא להגיע להליכים משפטיים. דיברו איתי עורכי דין ממכבי ונראה אם אפשר לייצר פיתרון יצירתי”.

מה הפיתרון היצירתי?
”הילד בטוח צריך לשחק. הוא מוכשר מאוד ועל זה כולם מסכימים. הוא צריך לשחק, בין אם זה בחו”ל ובין אם זה בארץ”.

זה יהיה בהשאלה או בהעברה?
“החלום שלנו זה שהוא יעבור בהעברה ונראה לי שגם זה יהיה יותר קל, אבל אנחנו צריכים לשמוע, יש עוד צדדים שמעורבים בסיפור”.

זז'רקו לאזטיץ' ואורי עזו (רדאד ג'בארה)

כמה במכבי דורשים עליו?
”תשאל את מכבי. אם השכר שלו זה 5,300 ש”ח בחודש זה לא אמור להיות גבוה, אבל אני לא מעורב”.

כמה אתה חושב?
”150-200 אלף אירו לכל היותר”.

במכבי אומרים שהם ישמחו שהוא ייאבק על מקומו על הסגל, והם בטוחים שהם מוגנים מבחינה משפטית בנושא.
“מכבי ת”א חשופה לסכנה ושם יודעים את זה. דבר שני, אורי עזו לא מתאמן עם הקבוצה, שחקן שעושה חימום ויושב בחוץ זה לא נקרא אימון. יש על זה אפילו פסקי דין, מה זה אימון, מה זה חימום וכו’. המילה אימון לא מתאימה פה. לגבי הדברים האחרים, אם עזו אמר שהוא יותר טוב משחקן כזה או אחר - אני לא יודע שהוא אמר, אני כן יודע שלקחו אותו לשיחה ואמרו לו שאין להם כוונה לשלב אותו מקצועית בקבוצה. אורי בחיים לא יגיד שהוא יותר טוב משחקן כזה או אחר”.

אני ראיתי את אורי מתאמן עם כדור ועם שחקנים. בתרגולים הסופיים הוא לא נמצא כי הוא לא מתוכנן להיות בסגל. 
”אבישי התאמן עם הקבוצה”?.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

כשהם לא בסגל בחלק הסופי הם לא.
”למה הם לא משחקים?”.

יש מאמן שבוחר סגל למשחק וכשהוא עושה תרגול טקטי הוא מתרגל את ה-22 המתוכננים, והם לא מתוכננים.
”מבחינתי זה לא אימון, אימון זה דבר מוגדר. לא ככה זה צריך להיות”.

איך תיגמר הסאגה?
”אם תהיה קבוצה שתקבל את אורי בזרועות פתוחות אז אנחנו בעד, ואם לא אז כנראה שאין מנוס מהליכים משפטיים”.

